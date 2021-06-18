Долгий простой: что ждет покупателей машин, которые давно не ездили

Выбор подержанного автомобиля — лотерея, в которой порой проигрывают даже профессионалы. Но ставки столь высоки, что многие готовы из раза в раз рисковать, в надежде урвать настоящий куш. Иногда такое случается: внезапное объявление, в котором под толстым слоем пыли стоит «не езженный» автомобиль из эпохи, когда солнце было ярче, а трава — зеленее. Эмоции застилают глаза, в голове — голоса, твердящие о том, что «вот раньше были машины». Надо скорее ехать, уже по дороге набирая заветный номер!

Победа, мы первые, мы уже близки: за ржавыми воротами готового под снос кооператива стоит покрытый вековым слоем пыли автомобиль. В салоне пахнет армейским складом, колеса спущены, двигатель требует нового аккумулятора, а тормозные диски превратились в единый рыжий пласт. Но это ведь все решаемо!

Конечно, не заводится, столько простоял, да и масло наверняка уже превратилось в солидол, надо менять. А хозяину названивают дельцы-перекупы, мол, продай. Тут здравый смысл уступает увиденному глазами — надо брать, причем не торгуясь. Хорошо если хватило выдержки проверить документы — порой забирают вообще «не глядя». Эвакуатор — и домой. А дальше начинаются «русские горки».