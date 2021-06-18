Долгий простой: что ждет покупателей машин, которые давно не ездили

Выбор подержанного автомобиля — лотерея, в которой порой проигрывают даже профессионалы. Но ставки столь высоки, что многие готовы из раза в раз рисковать, в надежде урвать настоящий куш. Иногда такое случается: внезапное объявление, в котором под толстым слоем пыли стоит «не езженный» автомобиль из эпохи, когда солнце было ярче, а трава — зеленее. Эмоции застилают глаза, в голове — голоса, твердящие о том, что «вот раньше были машины». Надо скорее ехать, уже по дороге набирая заветный номер!
Победа, мы первые, мы уже близки: за ржавыми воротами готового под снос кооператива стоит покрытый вековым слоем пыли автомобиль. В салоне пахнет армейским складом, колеса спущены, двигатель требует нового аккумулятора, а тормозные диски превратились в единый рыжий пласт. Но это ведь все решаемо!
Конечно, не заводится, столько простоял, да и масло наверняка уже превратилось в солидол, надо менять. А хозяину названивают дельцы-перекупы, мол, продай. Тут здравый смысл уступает увиденному глазами — надо брать, причем не торгуясь. Хорошо если хватило выдержки проверить документы — порой забирают вообще «не глядя». Эвакуатор — и домой. А дальше начинаются «русские горки».
Если нет штрафов и обременений, машина правильно оформлена и снова встанет на учет — это уже успех. После открывается технический вопрос: тормоза-то механизм понятный, перебрал, заменил жидкость да проверил на течи — заработают. А вот мотор отказывается оживать и с новым маслом, и с новым аккумулятором.
Оказывается, за годы простоя пострадала не только механика — надо раскоксовывать — но и электроника: блок управления может потерять герметичность и окислиться изнутри. Если удастся победить «малой кровью», простой переборкой и чисткой — фарт.
Обычно нужна замена с перепрошивкой всего и вся. Дальше идет коробка передач, у которой тоже свои блоки и «мозги». Первый запуск, сердце разрывается от счастья. Ожила. Но не надолго: масло течет ото всюду, погибли все сальники, на приборной панели веер ошибок. Течь рублей из кошелька становится все сильней, а выгода от сделки — все меньше.
Под слоем пыли показываются не только пятна ржавчины, но и сквозная коррозия: гараж, видимо, подтекал. Литые диски квадратные, а резина на них — уже треугольная. Надо менять «в сборе». Выхлопная труба грохочет прорехами, ее кронштейны присутствуют лишь условно, а под баком образовалась лужица. В салоне пахнет бензином. Поздравляю, перед нами «руда», «трахома», «ископаемое», которое может стать отличным хобби и «таймкиллером», но вряд ли когда-нибудь превратится в повседневный автомобиль.
Вывод из вышесказанного прост: машина, чтобы жить, должна ездить. Пробег, как и год выпуска, не являются показателем состояния, а диагностику на сервисной станции не заменит никакой умелец, ведь по фотографии и внешнему виду всех секретов не узнаешь.
«Барнфаинд» — гаражные находки — так популярные на видеохостингах по всему миру, так себе затея для приобретения машины в качестве машины. Тоже самое, к слову, относится к мысли о покупке «автомобиля с хранения» и прочих весьма любопытных и привлекательных на первый взгляд методик купить «хорошо за дешево». Чудес не бывает.