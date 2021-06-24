Простой способ разобраться с дорожным битумом на кузове машины

Ах лето красное, любил бы я тебя, как бы не зной, да пыль, да комары, да мухи. «Наше все» написал эти строки почти два века назад, а проблемы у россиян все теже. Более того, к сказанному великим классиком, можно добавить еще парочку: например, битум. Увы, без этой «ароматной» клейкой субстанции не обходится ни одна дорожная стройка в России, а наше самое популярное развлечение — установка «заплаток» — так и вовсе, целиком и полностью, повязана на этом компоненте. Все бы терпимо, с терпением у нас исторически сложилось, если бы не одно «но»: содрать этот состав с кузова автомобиля, куда он успешно «доставляется» колесами, невероятно сложно. Порой кажется, что битум въелся до грунта, а устранить его поможет лишь маляр.

Впрочем, глаза боятся, а руки делают. Помыли машину на дачном участке, осмотрели, приуныли, конечно, да делать нечего — надо убирать. Битум очень быстро высыхает и въедается в лак. Использовать абразивные средства нельзя — повредим покрытие — ковырять пальцем или отверткой тоже не стоит. Нужна химия, да такая, чтобы ничего не повредила, а «виновника торжества» удалила без остатка.

Попробуем «дедовским» методом — керосином или растворителем. Размазать «дорожный клей» оба помогут, а вот убрать — нет. Более того, после работы остаются желтые пятна, которые на белой или серебристой машине обязательно будут резать глаз. Про подтеки на пластике, а также вред для резиновых элементов — тех же шин — и говорить не будем.