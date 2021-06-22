Почему все новые китайские кроссоверы не способны ехать на свои деньги

Скажем больше: без огрехов наши товарищи из КНР не смогут обходится еще ой как долго. Да, лоск и шарм, безусловно, делают свое дело в борьбе за покупателя, а технологии и вовсе вынуждают мгновенно доставать из кармана деньги.

Однако, какими бы «крутыми» ни были автомобили Made in China, до уровня европейских моделей им пока так же далеко, как Путину до пенсии. И если раньше азиаты хотя бы цепляли потребителя бюджетным ценником, то теперь от прайсов на китайские поделки становится дурственно.

Неужели поверившие в себя ребята из Поднебесной действительно верят в успех с таким позиционированием? Впрочем, это не мешает им заваливать российский рынок все новыми и новыми изделиями. С самыми последними из новинок познакомился портал «АвтоВзгляд» — о том, насколько соответствует китайская продукция заявленным ценникам вы узнаете, прослушав наш выпуск специального подкаста.