Как после мойки самообслуживания протереть автомобиль, не оставив разводов

Пятна, разводы, остатки грязи и пыли тут и там остаются на кузове. «АвтоВзгляд» разобрался, как мойщикам удается идеально помыть и протереть автомобиль, а водителям, решившим самостоятельно выполнить те же самые процедуры, — нет.

Лето — пора не только сухого асфальта и быстрых скоростей, но и чистых автомобилей. Автовладельцы начищают до блеска своих железных коней, как только видят перспективный прогноз погоды, не обещающий осадков. Кто-то раскошеливается на мойку, где чисткой машины занимаются мойщики. Те, кто богаче, пользуются услугами детейлинговых центров, где автомобили буквально вылизывают, возвращая им новый вид. Другие не видят смысла тратить лишние деньги, и моют машину самостоятельно. Благо «самомойки» сегодня — явление довольно частое. Правда, хорошо помыть машину выходит не у всех. Как правило финальный результат зависит от того, насколько качественно и чем был протерт кузов машины.

Самомойки оснащены программным обеспечением, благодаря которому можно комплексно помыть свой автомобиль, включая осмотическое ополаскивание. Осмос применительно к мойкам позволяет избавиться от влаги из предыдущих программ, в которой содержатся растворенные частицы. При высыхании автомобиля именно они оставляют белесый налет и контуры капелек. Однако даже осмотическое споласкивание не гарантирует полную чистоту.