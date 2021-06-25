Как после мойки самообслуживания протереть автомобиль, не оставив разводов

Пятна, разводы, остатки грязи и пыли тут и там остаются на кузове. «АвтоВзгляд» разобрался, как мойщикам удается идеально помыть и протереть автомобиль, а водителям, решившим самостоятельно выполнить те же самые процедуры, — нет.
Лето — пора не только сухого асфальта и быстрых скоростей, но и чистых автомобилей. Автовладельцы начищают до блеска своих железных коней, как только видят перспективный прогноз погоды, не обещающий осадков. Кто-то раскошеливается на мойку, где чисткой машины занимаются мойщики. Те, кто богаче, пользуются услугами детейлинговых центров, где автомобили буквально вылизывают, возвращая им новый вид. Другие не видят смысла тратить лишние деньги, и моют машину самостоятельно. Благо «самомойки» сегодня — явление довольно частое. Правда, хорошо помыть машину выходит не у всех. Как правило финальный результат зависит от того, насколько качественно и чем был протерт кузов машины.
Самомойки оснащены программным обеспечением, благодаря которому можно комплексно помыть свой автомобиль, включая осмотическое ополаскивание. Осмос применительно к мойкам позволяет избавиться от влаги из предыдущих программ, в которой содержатся растворенные частицы. При высыхании автомобиля именно они оставляют белесый налет и контуры капелек. Однако даже осмотическое споласкивание не гарантирует полную чистоту.
Дабы понять, что же делать, необходимо вспомнить то, как моют автомобили на мойке. Вы же замечали, что после того, как процесс ополаскивания завершен, на автомобиль набрасывается толпа мойщиков, и быстро начинают его вытирать. Вот то же самое необходимо проделать и вам, когда мойка завершена. Важно как можно быстрее убрать оставшуюся воду. В противном случае растворенные в ней вещества попросту кристаллизуются, оставляя некрасивые и очень заметные, особенно на черных машинах, разводы.
То, чем вы убираете остатки влаги с кузова своего автомобиля, также играет роль. Как правило, автомобилисты используют искусственную замшу. Да, она отлично впитывает влагу. Однако сами мойщики никогда не используют ее, потому как риск повредить лакокрасочное покрытие автомобиля в этом случае очень велик. Вместо пористой синтетики они используют микрофибру с длинным ворсом.
Микрофибра также отлично впитывает влагу, и более щадяще ведет себя по отношению к лаку. Этот материал можно так же использовать и при протирке стекол, и внутренних частей автомобиля. Главное следить за тем, чтобы микрофибра оставалась чистой. Для этого после нескольких протирок ее следует стирать в мыльном растворе и в теплой воде. Но главное свойство микрофибры — она не оставляет пятен и разводов.