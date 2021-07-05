Почему тормозную жидкость нужно менять без оглядки на пробег

Один из главных компонентов тормозной системы автомобиля является тормозная жидкость. Благодаря ей энергия от нажатой водителем педали тормоза сообщается тормозным колодкам, и, как следствие, машина замедляется. Однако многие водители уделяют должное внимание тормозным дискам, колодкам и их цвету. И совершенно забывают о самом главном — «тормозухе». А между тем, нерегулярная замена тормозной жидкости несет массу неприятностей, которые сложно назвать безобидными.

Тормозная жидкость задействована в работе системы стабилизации, противобуксовочной системы, системы помощи при старте в гору и спуска с горы. Иными словами, в современном автомобиле «тормозуха» работает буквально на износ. Но даже при столь активной работе ее ресурса хватает на 30—40 тыс. километров пробега. И, например, специалисты Bosch рекомендует менять тормозную жидкость каждые два года.

А что, собственно, будет, если заглядывать в бачок с тормозной жидкостью реже? А ведь по статистике в каждом третьем автомобиле ее свежесть очень далека от первоначальной.

Во-первых, надо понимать, что тормозная жидкость гигроскопична, отлично впитывает влагу. При работе тормозной системы через специальный клапан выравнивания давления в нее так или иначе попадает жидкость, которая, в свою очередь, конденсируется, и курсирует по контурам системы в виде пузырьков. В какой-то момент этих пузырьков становится много, и они собираются в один большой. Из-за скопления воды в «тормозухе» ее порог закипания снижается вполовину. Как только вся эта жижа закипает, в системе образуются паровые пробки. Их возникновение сопровождается увеличенным ходом педали тормоза, снижение эффективности торможения. А в последствии и полный отказ тормозов.