Три наглых схемы «развода» водителей на автомойках

Портал «АвтоВзгляд» изучил новые и, надо сказать, весьма циничные способы «развода» клиентов автомоек на деньги. Надеемся, что окажемся вам полезными. Ведь, как известно, осведомлен — значит вооружен.

ПЕРЕПУТАЛ ТИП КУЗОВА

Согласитесь: типичная ситуация, когда перед въездом в бокс вы спрашиваете у мойщиков, во сколько обойдется помывка «железного коня». Получив ответ, к примеру, что мойка кроссовера обойдется в 300 рублей, после процедуры вам выставляют счет на 400! Как такое может быть? А вот так: оказывается, любезно сообщит администратор, что работник перепутал тип кузова вашего автомобиля. Иными словами, мыть пришлось не кроссовер, а внедорожник. Якобы он больше, чем кроссовер, хотя и меньше, чем пикап. Вот и прайс-лист, так сказать, для пущей солидности.

Часто цены на разных классов кроссоверы мойщики и вовсе назначают самостоятельно. Поэтому во избежание подобных ситуаций, лучше заранее изучить прайс-лист, а заодно и уточнить, сколько конкретно будет стоить помывка — в зависимости от габаритов авто и его принадлежности к тому или иному сегменту.