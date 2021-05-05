Три наглых схемы «развода» водителей на автомойках

Портал «АвтоВзгляд» изучил новые и, надо сказать, весьма циничные способы «развода» клиентов автомоек на деньги. Надеемся, что окажемся вам полезными. Ведь, как известно, осведомлен — значит вооружен.
ПЕРЕПУТАЛ ТИП КУЗОВА
Согласитесь: типичная ситуация, когда перед въездом в бокс вы спрашиваете у мойщиков, во сколько обойдется помывка «железного коня». Получив ответ, к примеру, что мойка кроссовера обойдется в 300 рублей, после процедуры вам выставляют счет на 400! Как такое может быть? А вот так: оказывается, любезно сообщит администратор, что работник перепутал тип кузова вашего автомобиля. Иными словами, мыть пришлось не кроссовер, а внедорожник. Якобы он больше, чем кроссовер, хотя и меньше, чем пикап. Вот и прайс-лист, так сказать, для пущей солидности.
Часто цены на разных классов кроссоверы мойщики и вовсе назначают самостоятельно. Поэтому во избежание подобных ситуаций, лучше заранее изучить прайс-лист, а заодно и уточнить, сколько конкретно будет стоить помывка — в зависимости от габаритов авто и его принадлежности к тому или иному сегменту.
ИСКУССТВЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Подобных случаев тоже, увы, становится все больше. Представьте, что загнали вы свою машину на мойку, а после процедуры вам сообщают о наличии битумных пятен на порогах и крыльях. Мол, смыть обычным методом их не получится, а значит, придется доплатить за химическую обработку. Причем злокозненные пятна, как вы понимаете, «рисуют» на кузове сами мойщики, а потом просто стирают их специальной автохимией, но за ваши денежки. Согласитесь: вряд ли вам захочется покидать автомойку с заляпанными кузовными панелями. Поэтому рекомендуем следить за процессом помывки автомобиля, а не за инстаграм-блондинками в собственном смартфоне.
ВОСК ИЛИ НЕ ВОСК
Все мы любим, когда наши машины сияют на солнце. Для этого многие автовладельцы после тщательной мойки обрабатывают кузов специальным восковым покрытием. Естественно, за отдельные деньги. Вот только не факт, что вам действительно натирают автомобиль воском. Как вы это проверите? В ряде случаев мойщики вообще ничего не делают, покуривая на улице, пока клиент попивает кофеек в комнате отдыха. А иногда поливают кузов не пойми чем — от низкосортной автохимии до обычного дисперсионного состава. Иначе говоря, никакого воска, как, впрочем, и блеска вы не получите. Но зато, следуя рекомендациям мойщиков, послушно повторите процедуру через пару-тройку недель.