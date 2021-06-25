Какие датчики часто провоцируют «дурное» поведение двигателя на ходу

Одним из самых важных в машине можно считать датчик положения дроссельной заслонки. Его данные нужны для корректного расчета впрыска топлива, а также для определения режима работы холостого хода. Когда датчик начинает барахлить, он выдает неправильный ток, из-за чего электронный блок управления двигателем неправильно меняет параметры горючей смеси. Машина начинает дергаться, появляются провалы на разгоне, а при остановке на светофорах играют обороты холостого хода. А иногда закисший датчик не дает оборотам опуститься ниже 1500 об/мин.

Датчик температуры охлаждающей жидкости работает по принципу — чем выше температура, тем меньше его электрическое сопротивление. Его показания используются для включения вентилятора охлаждения. А еще с его помощью ЭБУ получает информацию о состоянии мотора и готовит соответствующий состав горючей смеси.

Из-за нарушения электрического контакта внутри датчика электрика начинает готовить топливо-воздушную смесь с переизбытком топлива и потребление горючего возрастает. Ну а если температура антифриза начнет повышаться, то сломанный датчик не включит вентилятор охлаждения и мотор начнет греться, что может привести к серьезным последствиям.