Как с помощью «термоусадки» восстановить лопнувший расширительный бачок или стеклоомыватель

Пар, брызги и фейерверк лампочек на приборной панели обычно означают одно — лопнул расширительный бачок. Сколько было копий сломано, сколько баталий и страниц на форумах развернуто — а воз и ныне там. Пластиковые баки, коих в современном автомобиле немало — тормозная жидкость, антифриз и омывайка, как минимум — порой страдают невиданной хворью — лопаются без всяких на то причин.

То ли заводской брак, то ли тяжелые условия эксплуатации или мелкие повреждения — не важно. Факт остается фактом: под нагрузкой бачок может лопнуть, оставив водителя без возможности доехать до СТО. Ударение на словосочетании «под нагрузкой». Увы, такие поломки рядом с домом или магазином автозапчастей случаются крайне редко, поэтому для продолжения поездки придется применить смекалку. Благо, этим народ наш богат.

Лопнувший бачок бессмысленно заклеивать и латать, связывать и применять скотч — такой ремонт не выдержит и минимальной нагрузки. Решения с различными «арматурами» в виде скрепок и стекловолокном лучше тоже отложить, ведь времени уйдет много, а воз останется на месте.

Единственный вариант, который позволит добраться на малом, повторюсь, ходу без серьезных перегревов — это важно? как в случае расширительного бачка, так и в вопросе с «тормозухой» — это пластиковый кокон, который позволит останкам прежнего резервуара «дожить» до финальной точки. Звучит несколько странно, если не сказать страшно, но по факту кокон — это лишь применение одной самых известный «опций пластика». А именно — сжатие под воздействием температуры. Именно на этой особенности основаны все термоусадки. Она же поможет и в ситуации с вышеописанной поломкой.