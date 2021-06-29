Как с помощью «термоусадки» восстановить лопнувший расширительный бачок или стеклоомыватель

Пар, брызги и фейерверк лампочек на приборной панели обычно означают одно — лопнул расширительный бачок. Сколько было копий сломано, сколько баталий и страниц на форумах развернуто — а воз и ныне там. Пластиковые баки, коих в современном автомобиле немало — тормозная жидкость, антифриз и омывайка, как минимум — порой страдают невиданной хворью — лопаются без всяких на то причин.
То ли заводской брак, то ли тяжелые условия эксплуатации или мелкие повреждения — не важно. Факт остается фактом: под нагрузкой бачок может лопнуть, оставив водителя без возможности доехать до СТО. Ударение на словосочетании «под нагрузкой». Увы, такие поломки рядом с домом или магазином автозапчастей случаются крайне редко, поэтому для продолжения поездки придется применить смекалку. Благо, этим народ наш богат.
Лопнувший бачок бессмысленно заклеивать и латать, связывать и применять скотч — такой ремонт не выдержит и минимальной нагрузки. Решения с различными «арматурами» в виде скрепок и стекловолокном лучше тоже отложить, ведь времени уйдет много, а воз останется на месте.
Единственный вариант, который позволит добраться на малом, повторюсь, ходу без серьезных перегревов — это важно? как в случае расширительного бачка, так и в вопросе с «тормозухой» — это пластиковый кокон, который позволит останкам прежнего резервуара «дожить» до финальной точки. Звучит несколько странно, если не сказать страшно, но по факту кокон — это лишь применение одной самых известный «опций пластика». А именно — сжатие под воздействием температуры. Именно на этой особенности основаны все термоусадки. Она же поможет и в ситуации с вышеописанной поломкой.
Безусловно, бачок придется снять. Отсоединив шланги, кои тоже следует проверить на целостность, отделяем «годные останки» и проводим тщательную комиссию: бак не воздушный шарик, он лопается, но на куски обычно не разваливается. Зато роскошная трещина — обычно прямо по сварному шву — гарантирована. Пережив увиденное, нужно приступать к ремонту. Первое, что нам потребуется, это пластиковая тара: бутылка или канистра, в зависимости от объема поломанного бачка.
Единственное, что стоит знать: чем точнее подобран размер, тем выше лимит нагрузки. Нужно лишь подобрать на обочине тару нужного нам объема, обрезать ее по размеру и поместить внутрь поврежденный бак. После начинается чистая магия, а точнее — физика. Газовой горелкой, костром или даже факелом — чем угодно, что есть под рукой — аккуратно нагреваем нашу импровизированную термоусадку, не доводя до появления дыр.
Не получилось с первого раза — получится со второго. Конструкция кажется хлипкой? Найдите еще одну канистру и продублируйте операцию. По завершении лучше зафиксировать полученный «колхоз» проволокой, добавив таким нехитрым образом стойкости нашему «псевдоремонту».
Выглядит страшно, признаться в подобном стыдно, но до станции техобслуживания или просто до дома такая конструкция доехать позволит. Естественно, лопнувший бачок тут же стоит заменить на целый, конечно же, долго так ездить нельзя. Но выехать, выбраться — можно. Да и чувства собственного великолепия, будем откровенны, применение такого лайфака резко добавит. Ведь из безвыходной, на первый взгляд, ситуации был найден быстрый, дешевый и абсолютно бесплатный выход.