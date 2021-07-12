Почему опасно ездить на автомобиле со старыми пыльниками

Автомобильные пыльники защищают важные узлы подвески автомобиля. Такие, например, как шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), сальники, направляющие и другие элементы, которые крайне чувствительны к различным воздействиям внешней среды.
Если говорить о материале изготовления, то они могут быть резиновыми или полиуретановыми. Последние «живут» гораздо дольше, но и они со временем стареют. Кроме фактора времени на «резинки» воздействует агрессивная дорожная среда. Их омывает вода с дорожными реагентами, попадают различные химические вещества, такие, например, как масло. Оно может «прилететь» с дороги или появиться на «резинках» после кустарного ремонта.
В результате, пыльник рассыхается, и в нем появляются трещины. Через эти трещины, постепенно начинает проникать песок и грязь. Они попадают в шарико-подшипниковое соединения элементов, что приводит к появлению хруста при повороте руля, или вовсе к поломке шарнира.
Кстати, со временем пыльники могут и протираться. Это довольно часто происходит на внедорожниках, которые регулярно выезжают месят грязь. Таким образом, выходят их строя ШРУСы приводов передних колес.
Чтобы пыльник не протерся раньше времени, нужно очищать колесные ниши от грязи, а зимой от снега, и следить за состоянием «резинок». Сам пыльник стоит недорого, так что его заменить куда дешевле и проще, чем «перетряхивать» всю подвеску.
Шаровая опора также представляет из себя шарнирный механизм, который защищают пыльники. При разрыве пыльника грязь начинает разрушать опору изнутри. Если вовремя не заменить прохудившуюся «резинку», опора начнет стучать. А когда она сильно разболтается, и ее «палец» выпадет из корпуса, колесо просто ляжет на бок, и машина уже никуда не поедет.
Пыльники ставят и на рулевую рейку. Через старые потрескавшиеся пыльники влага проникает на основной вал управляющей рейки. В результате появляется ржавчина, повреждаются сальники и направляющих. В итоге при повороте руля появляются стуки, гул, а на рейке видны подтеки рабочей жидкости. Приходится менять рейку, а это на многих машинах стоит неоправданно дорого.