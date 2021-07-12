Почему опасно ездить на автомобиле со старыми пыльниками

Автомобильные пыльники защищают важные узлы подвески автомобиля. Такие, например, как шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), сальники, направляющие и другие элементы, которые крайне чувствительны к различным воздействиям внешней среды.

Если говорить о материале изготовления, то они могут быть резиновыми или полиуретановыми. Последние «живут» гораздо дольше, но и они со временем стареют. Кроме фактора времени на «резинки» воздействует агрессивная дорожная среда. Их омывает вода с дорожными реагентами, попадают различные химические вещества, такие, например, как масло. Оно может «прилететь» с дороги или появиться на «резинках» после кустарного ремонта.

В результате, пыльник рассыхается, и в нем появляются трещины. Через эти трещины, постепенно начинает проникать песок и грязь. Они попадают в шарико-подшипниковое соединения элементов, что приводит к появлению хруста при повороте руля, или вовсе к поломке шарнира.

Кстати, со временем пыльники могут и протираться. Это довольно часто происходит на внедорожниках, которые регулярно выезжают месят грязь. Таким образом, выходят их строя ШРУСы приводов передних колес.