Много не бывает: первый тест-драйв нового Chevrolet Tahoe

Американцы так долго запрягали, что остались фактически «домашней маркой» — в России, например, в прошлом году было продано лишь 800 настоящих «Шеви». В Европах дела обстоят не лучше. Ну, хоть в чем-то мы похожи. Дело за малым: пережив «запрягание», начинать быстро ехать. И в случае с Chevrolet, есть на чем. Ведь в наши широты прибыл флагман — новый Tahoe, от которого глаз не оторвать!
Фулл-сайз действительно хорош собой, суров и брутален на 146 процентов. Аж зубы сводит! Это вам не новомодный «бодипозитив» и «гендерное равенство» — сплошные мышцы и бурлящий тестостерон. В России такое любят и ценят. Здесь вам не Европа, здесь климат иной.
Chevrolet Tahoe пятого поколения — настоящий и тот самый. Рамная конструкция, V-образный 5,3-литровый бензиновый мотор без всяких гибридов, легендарный small block, черт возьми, Magna Ride, площадь салона, как среднестатистическая московская «двушка» и двадцать вторые «колеса». Все строго по заветам Onyx. Архаизм? Отнюдь!
Ведь все новое, с иголочки: американцы сделали для Tahoe новую платформу T1, новую раму, увеличили машину, сделав еще просторнее внутреннее убранство и багажник — сложив второй и третий ряды в ровный пол, можно получить трюм объемом 3,5 кубометра. Дополняет это благолепие столь же новая, чрезвычайно шустрая коммуникационная архитектура VIP — Vehicle Intelligent Platform — которая ляжет в основу всего модельного ряда и станет базой для создания электромобилей. Неужели следующий «Тахо» станет электричкой? Все может быть.
Заглядывать в будущее — дело неблагодарное, лучше насладимся настоящим. Тем паче, тут есть, где разгуляться. Грани и формы — вопросы вкуса, но отказ от квадратных километров хрома в угоду стильному черному полумату — приятное глазу решение. Все шильдики, решетки и значки, вплоть до легендарного желтого креста, отныне BLM.
Выделяются разве что гигантские, по размеру автомобиля, символы комплектаций. Их в России две: условно внедорожная Z71 — двадцатые диски, вспомогательная в пампасах электроника да воздушный фильтр повышенной проходимости — и условно спортивная RST — она отличается 22-ми колесными дисками. Опционально можно добавить люк, премиальную музыку и выбрать салон — либо 7, либо 8 мест. И точка. А с другой стороны, что тут еще поставить? Деревянные вставки, кожаный салон, трехзонный климат-контроль и еще триста миллионов наименований опций есть по умолчанию!
Главная же обновка Chevrolet Tahoe глазу с ходу незаметна. Более того, их разом две: в музей отправляется неразрезной задний мост, а место амортизаторов занимают пневмобаллоны. Отныне и во веки веков, Tahoe поедет плавно и комфортно по любым дорогам. Бери выше, обещает слушаться руля, как не слушался ранее, и быть стойким даже на высокой скорости. А «скорость» он умеет: 343-сильный V-образный бензиновый 8-цилиндровый двигатель в тандеме с 10-ти скоростной АКП разгоняет трехтонную машину до сотни за 8 секунд.
В отличие от конкурентов, Chevy все еще умеет отключать цилиндры — причем разом до шести — поэтому расход на трассе колеблется в районе 12 литров АИ-92. В эту секунду где-то грустно вздохнули владельцы «Крузаков», им такое и не снилось. Секунд за 20 «Тахо» набирает отведенные электроникой 187 км/ч и сообщает водителю, что дальше он нарушать не будет. Может, но не хочет. Кстати, на скорости свыше 106 км/ч, фулл-сайз автоматически становится ниже на 20 мм в угоду аэродинамике и ради экономии и скорости. Мне одному кажется, что про «ШевиНиву» и ее силовую установку в самой Америке просто не знали?
Чтобы оценить инновацию подвесок и ловкость «пневмы», машины выкатили на самый сложный вид асфальтовой дороги — построенный на полуострове Ямал прямо над вечной мерзлотой. Дело в том, что сделать такое полотно ровным невозможно, оно мгновенно «идет волной». Предшественник бы устроил «пляску смерти» еще до набора первой сотни, а вот новый «Тахо» достаточно спокойно мчится, не раздражая водителя постоянным подруливаниями и прыжками. Нет этих прыжков, забыли. Разве что с торможением стоит быть внимательнее, но про американские тормоза уже все давно сказано.
Достойна внимания и сама конструкция пневмоподвески: водители внедорожников знают, что этот узел после поездок в «грязи» стоит тщательно отмыть и обслужить, ведь песок и глина быстро сотрут резиновые «амортизаторы». Такая неисправность выльется в копеечку, особенно если вовремя ее не отследить — компрессор стоит дорого. Однако американцы вспомнили, что в России Tahoe считается «джипом», поэтому баллоны установили на пластиковые основания, а сами «резинки» спрятали под кожухами — сзади они пластиковые, а спереди и вовсе металлические.
Таким нехитрым образом срок службы подвески значительно продлили. Вторая инновация связана с компрессором: ранее он забирал воздух «с улицы», быстро «нахлебывался» влаги и реагентов и благополучно отправлялся в мир иной. Сейчас компрессор берет воздух из салона и прослужит значительно дольше. Простое решение — лучшее решение.
К слову, о бездорожье: offroad-режим, LSD-блокировка сзади и 216 мм дорожного просвета — это, конечно, здорово, но американский Tahoe умеет подниматься на пневме на 50 мм, а российский — нет. Мощи хватает с избытком, но вес и размер требует от водителя определенных навыков «в пампасах», а любая остановка обойдется дорого — «американца» выдернет далеко не любой трактор, а садится он, спасибо весу, быстро. Впрочем, поставь колеса «позлее» да не совершай детских ошибок — проедет и за горизонт.
Chevrolet Tahoe не просто обновился — переродился. Стал умнее, выше и сильнее. Комфортабельнее и функциональнее. И намного дороже — минимальная версия, если так вообще можно говорить о стартовой в России комплектации Z71, обойдется в 6 149 000 рублей, а «спортивная» RST– в 6 249 000. Много? За столько автомобиля и комфорта, да по нынешнему курсу нашей дендровалюты — наверное, приемлемо. А вот для конкуренции с Toyota Land Cruiser — очень много. Но пока «тойотаводы» стадно отдаются навязанной им моде, «Тахо» принимает к себе лишь избранных и понимающих.