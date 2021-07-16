Много не бывает: первый тест-драйв нового Chevrolet Tahoe

Американцы так долго запрягали, что остались фактически «домашней маркой» — в России, например, в прошлом году было продано лишь 800 настоящих «Шеви». В Европах дела обстоят не лучше. Ну, хоть в чем-то мы похожи. Дело за малым: пережив «запрягание», начинать быстро ехать. И в случае с Chevrolet, есть на чем. Ведь в наши широты прибыл флагман — новый Tahoe, от которого глаз не оторвать!

Фулл-сайз действительно хорош собой, суров и брутален на 146 процентов. Аж зубы сводит! Это вам не новомодный «бодипозитив» и «гендерное равенство» — сплошные мышцы и бурлящий тестостерон. В России такое любят и ценят. Здесь вам не Европа, здесь климат иной.