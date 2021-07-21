Почему критически важно проверять состояние адсорбера в автомобиле

Сейчас в каждом автомобиле есть система улавливания паров бензина. Она устанавливается на машины, которые отвечают экологическим нормам Евро-2 и выше. Эта система препятствует попаданию в атмосферу из топливного бака той части бензина, которая может испаряться даже при невысокой температуре. Самый главный ее элемент — адсорбер. Он представляет из себя пластиковую емкость, в которую насыпан активированный уголь.
Когда двигатель заглушен, пары бензина поступают по шлангам в адсорбер, где оседают в виде капель на гранулах угля. Так уголь становится мокрым.
При работающем моторе, контроллер открывает электромагнитный клапан, благодаря которому в адсорбере образуется разряжение, сюда начинает поступать воздух, который проходит через активированный уголь, и уносит пары бензина во впускной тракт. После такой продувки, бензин из адсорбера испаряется, а уголь высыхает.
Клапан, который открывает контроллер и может стать причиной проблем. Со временем он начинает, либо плохо открываться, либо закисает совсем. В последнем случае это приводит к тому, что адсорбер выходит из строя.
Явными признаками, что с клапаном что-то не так, может стать резкий рост расхода топлива, неустойчивая работа мотора на холостом ходу, «плавающие» обороты двигателя. А еще на холодном моторе датчик абсорбера может сильно стучать, и это часто путают со стуком клапанов.
Все эти неисправности могут возникнуть и по другим причинам. Вот поэтому сервисмены редко обращают внимание на состояние системы улавливания паров бензина. Им легче и выгоднее, заменить масло в двигателе, провести диагностику кондиционера и другие более «доходные» работы.
А ведь проверить состояние адсорбера довольно просто. Достаточно открутить пробку бензобака. Если услышите громкой шипящий звук, значит нет продувки воздуха. То есть система неисправна.
Заметим, что причина неисправности не всегда кроется именно в клапане. Часто может забиваться и сама полость адсорбера. Тогда узел нужно разобрать, прочистить и высушить. Иными словами, восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили и забыть о проблеме.