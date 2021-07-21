Почему критически важно проверять состояние адсорбера в автомобиле

Сейчас в каждом автомобиле есть система улавливания паров бензина. Она устанавливается на машины, которые отвечают экологическим нормам Евро-2 и выше. Эта система препятствует попаданию в атмосферу из топливного бака той части бензина, которая может испаряться даже при невысокой температуре. Самый главный ее элемент — адсорбер. Он представляет из себя пластиковую емкость, в которую насыпан активированный уголь.

Когда двигатель заглушен, пары бензина поступают по шлангам в адсорбер, где оседают в виде капель на гранулах угля. Так уголь становится мокрым.

При работающем моторе, контроллер открывает электромагнитный клапан, благодаря которому в адсорбере образуется разряжение, сюда начинает поступать воздух, который проходит через активированный уголь, и уносит пары бензина во впускной тракт. После такой продувки, бензин из адсорбера испаряется, а уголь высыхает.

Клапан, который открывает контроллер и может стать причиной проблем. Со временем он начинает, либо плохо открываться, либо закисает совсем. В последнем случае это приводит к тому, что адсорбер выходит из строя.