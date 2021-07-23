Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом

Когда на блоке двигателя появляются характерные потеки, многие автовладельцы грешат на масло с малой вязкостью или некачественный фильтр, который поставили при замене расходников на сервисе. На самом деле, проблема тут не в качестве обслуживания.
У каждого современного мотора есть система вентиляции картерных газов, о существовании которой очень часто забывают, а уж о ее проверке и чистке вообще никогда не думают. Вкратце напомним, что это за система. При работе мотора часть газов, может прорываться из цилиндров в картер. Чтобы их оттуда удалить и придумана система вентиляции, которая отводит газы во впускной коллектор двигателя. Дальше они возвращаются в камеры сгорания.
В процессе работы мотора в картере образуется и так называемый масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают хитрой конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.
Проблемы начинаются тогда, когда этот своего рода лабиринт для масла со временем забивается смолистыми отложениями. Именно поэтому через 50—60 000 км пробега его рекомендуют промывать. В противном случае попавшим в картер выхлопным газам будет некуда деваться и давление в нем начнет нарастать. При этом моторная смазка начнет выдавливаться через сальники и прокладки наружу. В итоге двигатель окажется весь залит маслом. Стоит заметить, что при засоренной системе вентиляции картера даже полностью исправный силовой агрегат начинает страдать сильным «масложером», со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А еще надо иметь ввиду, что отложения, которые скапливаются в шлангах системы, могут попадать во впускной коллектор и засорять еще и дроссельный патрубок. Из-за этого двигатель станет работать неустойчиво, а при каждом сбросе газа обороты будут сильно падать.
Если у вшего автомобиля проявляются все эти симптомы, пора ехать на сервис и готовить круглую сумму честно заработанных «деревянных». Дело в том, что демонтаж и чистка системы вентиляци — занятие не быстрое и требует, как правило, демонтажа переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет немалую стоимость работ. Зато по их окончанию за чистоту и ресурс мотора можно будет не волноваться.