Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом

Когда на блоке двигателя появляются характерные потеки, многие автовладельцы грешат на масло с малой вязкостью или некачественный фильтр, который поставили при замене расходников на сервисе. На самом деле, проблема тут не в качестве обслуживания.

У каждого современного мотора есть система вентиляции картерных газов, о существовании которой очень часто забывают, а уж о ее проверке и чистке вообще никогда не думают. Вкратце напомним, что это за система. При работе мотора часть газов, может прорываться из цилиндров в картер. Чтобы их оттуда удалить и придумана система вентиляции, которая отводит газы во впускной коллектор двигателя. Дальше они возвращаются в камеры сгорания.

В процессе работы мотора в картере образуется и так называемый масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают хитрой конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.