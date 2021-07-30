Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты

Тормозной суппорт автомобиля — одна из самых нагруженных деталей, испытывающая мощные перегрузки и высокие температуры. Так, например, при соприкосновении тормозной колодки и диска, температура от их трения может превышать 750 градусов. А потому тормозные суппорты просто обязаны быть надежными. Но и с ними случаются проблемы. Как их диагностировать и что делать, чтобы суппорт служил верой и правдой долгие километры и годы?
Тормозные суппорты являются одной из самых прочных и надежных деталей в тормозной системе автомобиля. Их ресурс составляет 120—160 тыс. километров или 10 лет безотказной работы. Впрочем, как всегда, на ресурс суппортов оказывают влияния многие факторы. И если в одних руках они могут служить практически весь срок эксплуатации автомобиля, то в других «умирают» мгновенно, потому как темперамент и привычки некоторых водителей, погодные условия и неправильное обслуживания ускоряют износ деталей.
Как определить, что с тормозными суппортами есть проблемы? Достаточно легко. Например, когда при торможении автомобиль тянет в сторону. Все дело в том, что внутри суппорта может скапливаться грязь, мусор или ржавчина, в результате чего поршень, толкающий колодки к диску клинит, и автомобиль начинает тормозить не равномерно всеми колесами. Появляются уводы в сторону.
Визг тормозов и металлический шум — это эффектно только в боевиках. На деле же эти спецэффекты могут сулить автомобилисту лишь проблемы с тормозными суппортами. Металлическое лязганье слышно даже тогда, когда тормоза не задействованы. А при медленном отпускании педали, их и вовсе может заклинить, и колесо с неисправным суппортом перестанет вращаться.
Неисправный тормозной суппорт тянет за собой повышенный и неравномерный износ тормозных колодок. К тому же, он может попросту потерять герметичность, и начать протекать — подтеки на суппорте подскажут об этой проблеме.
А если в колесе что-то загрохотало и сильно лязгает, да еще его закусило и обездвижило — скорее всего, сломан кронштейн суппорта. В общем, как бы то ни было, при любой из перечисленных неисправностей эксплуатацию автомобиля следует прекратить, и заняться его ремонтом.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Bosch, при ремонте тормозных суппортов следует обязательно поменять установочные, монтажные принадлежности, потому как они довольно быстро изнашиваются и вызывают шумы и снижение работоспособности системы. К тому же, при смазке и защите от коррозии суппортов, замене колодок и тормозных дисков обязательны к применению смазки без кислот и металлов.
Как уже было сказано, тормозные суппорты — важный компонент тормозной системы автомобиля. А потому и заслуживают пристального внимания. Любая нестандартная работа или звук в тормозной системе — это тревожных сигнал, который требует проверки.