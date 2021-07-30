Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты

Тормозной суппорт автомобиля — одна из самых нагруженных деталей, испытывающая мощные перегрузки и высокие температуры. Так, например, при соприкосновении тормозной колодки и диска, температура от их трения может превышать 750 градусов. А потому тормозные суппорты просто обязаны быть надежными. Но и с ними случаются проблемы. Как их диагностировать и что делать, чтобы суппорт служил верой и правдой долгие километры и годы?

Тормозные суппорты являются одной из самых прочных и надежных деталей в тормозной системе автомобиля. Их ресурс составляет 120—160 тыс. километров или 10 лет безотказной работы. Впрочем, как всегда, на ресурс суппортов оказывают влияния многие факторы. И если в одних руках они могут служить практически весь срок эксплуатации автомобиля, то в других «умирают» мгновенно, потому как темперамент и привычки некоторых водителей, погодные условия и неправильное обслуживания ускоряют износ деталей.

Как определить, что с тормозными суппортами есть проблемы? Достаточно легко. Например, когда при торможении автомобиль тянет в сторону. Все дело в том, что внутри суппорта может скапливаться грязь, мусор или ржавчина, в результате чего поршень, толкающий колодки к диску клинит, и автомобиль начинает тормозить не равномерно всеми колесами. Появляются уводы в сторону.