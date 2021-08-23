Почему на бамперы машин перестали вешать «антистатики» для заземления

Многие автовладельцы сталкивались с таким явлением, как разряд статического электричества. Мало приятного, когда твоя же машина регулярно «бьет током» хозяина и пассажиров. Причина этого — накопление на корпусе авто заряда статического электричества. В момент, когда человеческое тело создает «мостик» между кузовом транспортного средства и поверхностью, скопившаяся энергия стекает по нему «в землю».

Считается, что подобное явление не только доставляет физические неприятности людям, но и может спровоцировать серьезные проблемы. Согласно популярной версии, случайная искра «электростатики» может воспламенить пары топлива во время заправки машины на АЗС. Почти уверен, что никто из читающих эти строки не только не был свидетелем такого рода ЧП, но и не слыхал, чтобы кто-то из его знакомых сталкивался с чем-то подобным на практике. Тем не менее, эта страшилка гуляет в водительской среде уже гораздо дольше полувека.

Долгое время для борьбы со статическим электричеством в авто применялись всевозможного вида приспособления-«антистатики». При порой достаточно разнообразном внешнем оформлении, конструктивно они идентичны. По сути это просто гибкий металлический проводник, одним концом закрепленный на металле корпуса автомобиля, а другим волочащийся по земле.