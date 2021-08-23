Почему на бамперы машин перестали вешать «антистатики» для заземления

Многие автовладельцы сталкивались с таким явлением, как разряд статического электричества. Мало приятного, когда твоя же машина регулярно «бьет током» хозяина и пассажиров. Причина этого — накопление на корпусе авто заряда статического электричества. В момент, когда человеческое тело создает «мостик» между кузовом транспортного средства и поверхностью, скопившаяся энергия стекает по нему «в землю».
Считается, что подобное явление не только доставляет физические неприятности людям, но и может спровоцировать серьезные проблемы. Согласно популярной версии, случайная искра «электростатики» может воспламенить пары топлива во время заправки машины на АЗС. Почти уверен, что никто из читающих эти строки не только не был свидетелем такого рода ЧП, но и не слыхал, чтобы кто-то из его знакомых сталкивался с чем-то подобным на практике. Тем не менее, эта страшилка гуляет в водительской среде уже гораздо дольше полувека.
Долгое время для борьбы со статическим электричеством в авто применялись всевозможного вида приспособления-«антистатики». При порой достаточно разнообразном внешнем оформлении, конструктивно они идентичны. По сути это просто гибкий металлический проводник, одним концом закрепленный на металле корпуса автомобиля, а другим волочащийся по земле.
Железная цепь, бренчащая по асфальту с бампера бензовоза, и резинометаллическая полоска с цветными вставочками и украшенная катафотиками, изящно свисающая из-под бампера легковушки: и то, и то — «антистатик». Но в последнее время такие «висюльки» практически полностью исчезли с бамперов автомобилей. Да и в ассортименте автомагазинов «антистатики» стали редкостью.
Насколько нам известно, проблема статического электричества в авто еще радикально не решена и машины продолжают «бить током» своих хозяев. Куда же в таких условиях пропали «антистатики»? Спрос на них упал по двум основным причинам.
Первая — широкое распространение получила специализированная автохимия. Обрызгал из баллончика каким-нибудь фирменным антистатическим препаратом сиденья в салоне — забыл про удары током при выходе из автомобиля.
Вторая причина исчезновения «висюлек» заключается в том, что бампера машин стали поголовно пластиковыми. Прикреплять к ним «антистатики» стало бесполезно. А специально заморачиваться креплением такого девайса куда-то на металлическое днище машины среди автовладельцев желающих практически не оказалось. Вот и вымерают «антистатики». Как в свое время это сделали мамонты и карбюраторные моторы.