Почему после замены жидкости ГУР руль может стать «каменным»

Резкое возрастание усилия на руле может говорить о целом букете проблем, который появляется после обслуживания. И не всегда это следствие плохого ремонта. Например, водитель приехал в сервис со своей жидкостью ГУРа. При этом сэкономил или купил неоригинал. Такая жидкость может привести к нарушениям в работе гидроусилителя и повышенному износу деталей рулевого механизма.

В итоге руль станет туго крутиться только при прохождении крутых поворотов, а при работе на малых углах никаких проблем не будет. В этом случае нужно скорее менять жидкость на оригинальную, которая рекомендована производителем. Ну а если проблема не исчезает, провести диагностику рейки.

Может произойти ситуация, когда какая-то грязь забила клапан гидроусилителя. В этом случае руль также нальется тяжестью, да такой, что машину будет трудно парковать. Плюс, при повороте руля появится неприятный гул. Тут совет один: никогда не надо заливать в бачок ГУРа различные присадки. Они могут спровоцировать появление в жидкости осадка, который и забивает клапан. Придется сливать жидкость и чистить всю систему, а это долго и дорого.