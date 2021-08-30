Почему после замены жидкости ГУР руль может стать «каменным»

Фото из открытых источников
Очень часто после замены рабочей жидкости в гидроусилителе руля, онначинает крутиться с огромным усилием. А еще появляется непонятный гул. Что может быть причиной и всегда ли такая реакция является следствием кустарного ремонта, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Резкое возрастание усилия на руле может говорить о целом букете проблем, который появляется после обслуживания. И не всегда это следствие плохого ремонта. Например, водитель приехал в сервис со своей жидкостью ГУРа. При этом сэкономил или купил неоригинал. Такая жидкость может привести к нарушениям в работе гидроусилителя и повышенному износу деталей рулевого механизма.

В итоге руль станет туго крутиться только при прохождении крутых поворотов, а при работе на малых углах никаких проблем не будет. В этом случае нужно скорее менять жидкость на оригинальную, которая рекомендована производителем. Ну а если проблема не исчезает, провести диагностику рейки.

Может произойти ситуация, когда какая-то грязь забила клапан гидроусилителя. В этом случае руль также нальется тяжестью, да такой, что машину будет трудно парковать. Плюс, при повороте руля появится неприятный гул. Тут совет один: никогда не надо заливать в бачок ГУРа различные присадки. Они могут спровоцировать появление в жидкости осадка, который и забивает клапан. Придется сливать жидкость и чистить всю систему, а это долго и дорого.

Фото из открытых источников

Кстати, не надо путать гул и шипение. Последнее может быть абсолютно нормальным для конкретной модели автомобиля и не говорить о какой-либо поломке.

Еще одной причиной тяжести руля может быть воздух, который попал в систему. В этом случае может случиться ситуация, когда управлять автомобилем станет попросту невозможно. Кроме того, появится вибрация при повороте в одну сторону. Нужно найти место, где была разгерметизирована система, затем прокачать жидкость, чтобы убрать воздушную пробку.

Наконец, проблемы возникают потому, что сильно ослаблен приводной ремень. Из-за этого в системе не создается нужного давления для нормальной работы насоса. Поэтому при обслуживании ГУРа обратите внимание на состояние ремня. Если он плохо натянут или изношен, то ремень нужно срочно менять.

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30 августа 2021
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