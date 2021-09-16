Почему защита картера подойдет не каждому современному автомобилю

Не будем забывать и про нарушение теплообмена в подкапотном пространстве. Дело в том, что у каждого автомобиля своя аэродинамика, ведь воздух должен охлаждать силовой агрегат и коробку передач. Установка защиты может нарушить теплообмен мотора.

Особенно, если двигатель наддувный с маленьким объемом масляного картера. Смазка в таком агрегате и так работает на пределе, а если еще нарушен теплообмен, то двигателю жарко, как в бане. Тем более летом, да еще и в пробке.

В результате масло теряет свои свойства и детали двигателя быстро изнашиваются. Все это приводит к дорогому ремонту, которого вполне можно было избежать. И если уж вы решились ставить «стальной лист», берите тот, в котором есть аэродинамические прорези. С такой защитой риск перегрева меньше.

Наконец, силовой каркас некоторых современных машин рассчитан так, что не предполагает использование каких-либо защит. Если же владелец все равно ее поставит, то при аварии рискует получить серьезные травмы.

Дело в том, что инженеры заранее рассчитывают все сминаемые зоны в автомобиле так, чтобы как можно быстрее погасить энергию удара. И если в подкапотном пространстве смонтирован посторонний предмет, деформация кузова пойдет нештатно. От этого, скажем, двигатель не уйдет вниз, а сдвинется в сторону салона. В результате чего водителю зажмет ступню или ногу.