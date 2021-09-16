Почему защита картера подойдет не каждому современному автомобилю

Ровнейшие дороги многих странах мира и экономия автопроизводителей буквально на всем, напрямую влияют на конструкции современных машин.
Например, на многих седанах и даже кроссоверах переднего подрамника просто нет. То есть прежнего стального основания квадратной формы на ряде моделей вы теперь не увидите. Значит защиту просто не за что прикрутить.
Конечно же, иные горе-мастера могут приладить ее к пластиковой рамке радиатора. Но это влечет за собой дорогой ремонт, ведь при сильном ударе о камень стальная защита просто вырвет хлипкий пластиковый «телевизор» и радиатор системы охлаждения упадет на землю.
Не будем забывать и про нарушение теплообмена в подкапотном пространстве. Дело в том, что у каждого автомобиля своя аэродинамика, ведь воздух должен охлаждать силовой агрегат и коробку передач. Установка защиты может нарушить теплообмен мотора.
Особенно, если двигатель наддувный с маленьким объемом масляного картера. Смазка в таком агрегате и так работает на пределе, а если еще нарушен теплообмен, то двигателю жарко, как в бане. Тем более летом, да еще и в пробке.
В результате масло теряет свои свойства и детали двигателя быстро изнашиваются. Все это приводит к дорогому ремонту, которого вполне можно было избежать. И если уж вы решились ставить «стальной лист», берите тот, в котором есть аэродинамические прорези. С такой защитой риск перегрева меньше.
Наконец, силовой каркас некоторых современных машин рассчитан так, что не предполагает использование каких-либо защит. Если же владелец все равно ее поставит, то при аварии рискует получить серьезные травмы.
Дело в том, что инженеры заранее рассчитывают все сминаемые зоны в автомобиле так, чтобы как можно быстрее погасить энергию удара. И если в подкапотном пространстве смонтирован посторонний предмет, деформация кузова пойдет нештатно. От этого, скажем, двигатель не уйдет вниз, а сдвинется в сторону салона. В результате чего водителю зажмет ступню или ногу.