5 ошибок при замене расходников, которые приводят к серьезным поломкам

Такая простая операция, как замена свечей может обернуться серьезными последствиями для мотора. Например, можно повредить клапаны и поршни, засорить камеры сгорания, а также разрушить стенки цилиндров.

Дело в том, что материалы, из которых сделаны свечи зажигания со временем «устают». В результате на изоляторе появляются трещины и резко возрастает риск того, что кусочек керамики, из которого сделан этот самый изолятор, отломится, попадет в цилиндр и задерет его стенку.

Затяжку свечей нужно проводить динамометрическим ключом. Если это делать простым инструментом и на глаз, то можно недотянуть или перетянуть свечу. В первом случае это приведет к прорыву газов сквозь уплотнение, что грозит образованием нагара и заметными трудностями при попытке открутить запчасть.

При перетяжке свечу можно деформировать. При этом нарушается герметичность керамического изолятора и газы прорываются внутрь свечи. Кстати, это хорошо заметно по нагару на изоляторе выше корпуса.