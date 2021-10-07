5 ошибок при замене расходников, которые приводят к серьезным поломкам

Такая простая операция, как замена свечей может обернуться серьезными последствиями для мотора. Например, можно повредить клапаны и поршни, засорить камеры сгорания, а также разрушить стенки цилиндров.
Дело в том, что материалы, из которых сделаны свечи зажигания со временем «устают». В результате на изоляторе появляются трещины и резко возрастает риск того, что кусочек керамики, из которого сделан этот самый изолятор, отломится, попадет в цилиндр и задерет его стенку.
Затяжку свечей нужно проводить динамометрическим ключом. Если это делать простым инструментом и на глаз, то можно недотянуть или перетянуть свечу. В первом случае это приведет к прорыву газов сквозь уплотнение, что грозит образованием нагара и заметными трудностями при попытке открутить запчасть.
При перетяжке свечу можно деформировать. При этом нарушается герметичность керамического изолятора и газы прорываются внутрь свечи. Кстати, это хорошо заметно по нагару на изоляторе выше корпуса.
Наконец, не стоит менять свечи на горячем моторе, ведь алюминий головки блока и стальная основа свечи нагреваются, а алюминий при нагреве расширяется быстрее стали. Таким образом, при выворачивании свечей можно повредить резьбу в головке блока цилиндров. А это приведет к очень дорогому ремонту.
Установка воздушного фильтра тоже требует внимательности. Эта запчасть должна быть плотно прижата крышкой. Если уплотнитель фильтра пережать или где-то он ляжет неровно, пыль и песок станут проникать внутрь мотора. Со временем это также вызовет задиры в цилиндрах и перебои в работе агрегата.
Примерно тоже самое можно сказать и о фильтре салона. На многих машинах его очень трудно установить, потому что расположен он в труднодоступном месте. Подчас, чтобы провести замену, приходится снимать педаль тормоза или перчаточный ящик. При попытке поставить расходник, он мнется и деформируется. Если загнать фильтр в его штатное место силой, то грязь и пыль станут оседать на испарителе кондиционера, попросту забивапя его и провоцируя размножение на поверхности бактерий. А ведь они вызывают аллергию и простудные заболевания.