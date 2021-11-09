Чем так опасен хром на автомобиле в российских условиях эксплуатации

Ох уж этот хром! Начиналось все вполне миролюбиво: небольшие элементы, которые подчеркивали формы, грани, стиль и все такое. А закончилось тем, что машина превратилась в зеркало: вся сплошь усыпана хромированными деталями, которые, увы, не только сами нуждаются в постоянном внимании, но и регулярно вызывают весьма и весьма неприятные последствия для кузова в целом. Сколько десятков моделей «ржавели багажником» в том самом месте, где дизайнер решил вставить декоративный элемент? Вы ж наверняка замечали, что ржавчина зачастую лезет именно из-под хромированной накладки?
Оказывается в этом наблюдении весьма и весьма много истины. Конечно, пока деталь новая, никаких коррозионных процессов там нет и быть не может — ЛКП надежно отделяет металл от накладки. Однако стоит машине проехать пару десятков тысяч километров — ладно, по российским дорогам просто пару тысяч — как на кузове появляются мелкие царапины и сколы. То же самое происходит и с накладкой. А дальше в дело вступает электрохимическая коррозия.
Вся штука в том, что металлы вступают в реакцию друг с другом, а уж в хромированной накладке — там друг под другом целая таблица Менделеева — есть с чем «покантактировать». Результат — ржавчина, окисление. В трех случаях из четырех пятая дверь, например, Mitsubishi Pajero Sport ржавеет не из-за качества или толщины лакокрасочного слоя, а именно из-за «конфликта интересов». Как его разрешить?
Есть несколько путей. Первый — самый простой и понятный — убрать к чертям эту накладку и причину головной боли вместе с ней. Но миром автомобилей сейчас правят дизайнеры, а они так просто свои «игрушки» не отдадут. Второй вариант — покрасить очень толстым слоем, что технически невозможно из-за стремления к экономии и экологии. Ведь тогда толстым слоем краски и лака придется покрывать весь автомобиль, но ржавчина все равно полезет через непродолжительное время. Царапины ведь снова будут, от них, как, впрочем, и от дорожного реагента, никуда не деться.
Есть и третий вариант, которым идут многие производители сегодня: заменить проводник, крепление между хромированной и окрашенной деталями на диэлектрик. Собственно, такой подход не позволит произойти процессам электрохимической коррозии, а, значит, и образоваться ржавчине. Шах и мат.
Дело за малым — найти этот диэлектрик. За сложным термином скрывается самый обыкновенный пластиковый шуруп, который можно подобрать для накладки на конкретную модель автомобиля в магазине строительных материалов. Если сделать это не удается, то ситуация безальтернативна: хромированную накладку придется заменить на аналогичную, но уже без зеркальной поверхности. Иначе будет гнить. Правда, на какое-то время эту «беду» можно скрыть под виниловой пленкой…