Чем так опасен хром на автомобиле в российских условиях эксплуатации

Ох уж этот хром! Начиналось все вполне миролюбиво: небольшие элементы, которые подчеркивали формы, грани, стиль и все такое. А закончилось тем, что машина превратилась в зеркало: вся сплошь усыпана хромированными деталями, которые, увы, не только сами нуждаются в постоянном внимании, но и регулярно вызывают весьма и весьма неприятные последствия для кузова в целом. Сколько десятков моделей «ржавели багажником» в том самом месте, где дизайнер решил вставить декоративный элемент? Вы ж наверняка замечали, что ржавчина зачастую лезет именно из-под хромированной накладки?

Оказывается в этом наблюдении весьма и весьма много истины. Конечно, пока деталь новая, никаких коррозионных процессов там нет и быть не может — ЛКП надежно отделяет металл от накладки. Однако стоит машине проехать пару десятков тысяч километров — ладно, по российским дорогам просто пару тысяч — как на кузове появляются мелкие царапины и сколы. То же самое происходит и с накладкой. А дальше в дело вступает электрохимическая коррозия.

Вся штука в том, что металлы вступают в реакцию друг с другом, а уж в хромированной накладке — там друг под другом целая таблица Менделеева — есть с чем «покантактировать». Результат — ржавчина, окисление. В трех случаях из четырех пятая дверь, например, Mitsubishi Pajero Sport ржавеет не из-за качества или толщины лакокрасочного слоя, а именно из-за «конфликта интересов». Как его разрешить?