Как водителю раз и навсегда решить проблему ржавых колесных болтов

Хромированное покрытие, которое автопроизводители так любят наносить на колесные болты, отлично смотрится и выполняет свою прямую обязанность — защиту от коррозии — исключительно в автосалоне. Пара-тройка умелых шиномонтажей, и болт начинает отчаянно ржаветь. Защитный слой тонкий, повредить его просто, так что ржавчина обычно появляется уже на вторую зиму. И начинает делать свое коварное дело. И однажды, болт «распухнет» так, что вывернуть его уже не выйдет — придется подваривать пруток и выкручивать. И, следовательно, менять на новый.
Тут в дело вступает уже простая арифметика: комплект болтов, например, на Honda Accord — там предусмотрены только гайки, а шпильки вкручены в ступицу — обойдется в 9000 рублей. На внедорожники — подороже. Тот же «народный» Pajero Sport «потребует» уже минимум 11 000, ведь болтов там больше. Есть, конечно, и отечественные «аналоги», но набор все равно обойдется в 5000 — 6000 «деревянных». Самая печальная история с Infiniti: красивая, но хитрая конструкция распухает так, что порой ее просто невозможно выкрутить.
Причина, конечно, и погода, и реагенты, и в целом влажный климат. Вопрос лишь в том, как задачку решить. А поможет тут простая, как молоток, и действенная, как серп, советская технология: воронение. Есть даже два полновесный метода его провести.
Во-первых, можно заворонить металл «горячим» способом. Удалив остатки хрома, а это будет несложно, нужно прокалить деталь обычной туристической газовой гарелкой и остудить в «отработке» — в том самом масле, которое уже слито из двигателя и ждет отправки на дачу или в печку. Второй вариант интереснее и чище: зачистив болты, обезжирим их и нанесем «холодное воронение» — специальный состав, который используют для обработки оружия. Его можно приобрести в любом магазине тематики «рыболов/охотник».
Операция простая: обмакнув кисть в «химию», нанесем последнюю на подготовленные детали, а потом аккуратно, не прикасаясь руками, завернем на ночь в целлофан. Первый вариант потребует лишь баллончика с газом да старой канистры с отработкой, то есть обойдется в 200—300 рублей «на всех», а вот второй будет несколько дороже. Флакон «холодного воронения» стоит около 700—800 рублей, а в ближайшем к дому хозяйственном магазине его не купить. Придется ехать.
После воронения деталь обретет благородный графитный оттенок, что, несомненно, придаст шарма автомобилю в целом, а также будет надежно защищена от контакта с кислородом и, следовательно, от появления ржавчины. Завороненные болты попросят внимания через два-три года, но получить нужный эффект можно будет просто повторив операцию.