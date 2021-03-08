Как водителю раз и навсегда решить проблему ржавых колесных болтов

Хромированное покрытие, которое автопроизводители так любят наносить на колесные болты, отлично смотрится и выполняет свою прямую обязанность — защиту от коррозии — исключительно в автосалоне. Пара-тройка умелых шиномонтажей, и болт начинает отчаянно ржаветь. Защитный слой тонкий, повредить его просто, так что ржавчина обычно появляется уже на вторую зиму. И начинает делать свое коварное дело. И однажды, болт «распухнет» так, что вывернуть его уже не выйдет — придется подваривать пруток и выкручивать. И, следовательно, менять на новый.

Тут в дело вступает уже простая арифметика: комплект болтов, например, на Honda Accord — там предусмотрены только гайки, а шпильки вкручены в ступицу — обойдется в 9000 рублей. На внедорожники — подороже. Тот же «народный» Pajero Sport «потребует» уже минимум 11 000, ведь болтов там больше. Есть, конечно, и отечественные «аналоги», но набор все равно обойдется в 5000 — 6000 «деревянных». Самая печальная история с Infiniti: красивая, но хитрая конструкция распухает так, что порой ее просто невозможно выкрутить.

Причина, конечно, и погода, и реагенты, и в целом влажный климат. Вопрос лишь в том, как задачку решить. А поможет тут простая, как молоток, и действенная, как серп, советская технология: воронение. Есть даже два полновесный метода его провести.