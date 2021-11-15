Почему у двигателя вдруг внезапно могут появиться течи масла

Одна из самых банальных причин протечки — повреждение поддона картера из-за удара о камень или землю. А так как картеры современных машин часто делают из алюминия, этот мягкий металл очень легко расколоть. Так что советуем всем автовладельцам устанавливать на свои автомобили защиту силового агрегата. Правда, это можно сделать не у всех машин. В таком случае, водителю нужно быть крайне внимательным, ведь хлипкий пластиковй пыльник не защитит от неприятностей.

Покупка поддельного масла — еще одна проблема, которая остро встала в наше время, когда после коронавируса ценники на смазки и запчасти полезли вверх. Водители хотят сэкономить, и покупают дешевое масло, которое на самом деле оказывается «бодягой». Заливка подобной субстанции в мотор вызывает его перегрев и «жижа» просачивается через уплотнители.

Здесь совет только один — не экономьте на масле, так как это может обернуться капитальным ремонтом агрегата.