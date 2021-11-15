Почему у двигателя вдруг внезапно могут появиться течи масла

Одна из самых банальных причин протечки — повреждение поддона картера из-за удара о камень или землю. А так как картеры современных машин часто делают из алюминия, этот мягкий металл очень легко расколоть. Так что советуем всем автовладельцам устанавливать на свои автомобили защиту силового агрегата. Правда, это можно сделать не у всех машин. В таком случае, водителю нужно быть крайне внимательным, ведь хлипкий пластиковй пыльник не защитит от неприятностей.
Покупка поддельного масла — еще одна проблема, которая остро встала в наше время, когда после коронавируса ценники на смазки и запчасти полезли вверх. Водители хотят сэкономить, и покупают дешевое масло, которое на самом деле оказывается «бодягой». Заливка подобной субстанции в мотор вызывает его перегрев и «жижа» просачивается через уплотнители.
Здесь совет только один — не экономьте на масле, так как это может обернуться капитальным ремонтом агрегата.
Третья причина протечки масла характерна для подержанных машин. Дело в том, что со временем забивается грязью система вентиляции картера. В результате выхлопные газы прорываются в картер и создают чрезмерное давление в двигателе. Вот смазку и начинает выдавливать через сальники и прокладки. Если увидели течи, срочно чистите систему вентиляции, ведь если этого не сделать, у мотора может начаться масляное голодание, а еще лубрикант попадет на ремень ГРМ. Последнее приведет к тому, что он соскочит с роликов или вовсе порвется. В любом случае, мотору придется несладко, ведь клапаны встретятся с поршнями. Итог — капитальный ремонт, который влетит в копеечку.
Наконец, к протечкам приводит деформация прокладок и сальников из-за того, что резинки уже старые. В любом моторе их немало, поэтому нужно быть особо внимательным. Часто возникает течь масла из-под блока цилиндров или в районе ГРМ. Ну а про риски попадания смазки на ремень мы уже писали.
Наконец, смазка может просачиваться и по вине криворуких сервисменов. Например, если они не до конца закрутили пробку сливного отверстия или плохо прикрутили масляный фильтр. Еще одни вариант — мастера не стали менять копеечную прокладку под сливную пробку. А она ведь деформируется, потому не предназначепна для повторного использования. Такая экономия и приводит к протечкам.