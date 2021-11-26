Какое количество воды в солярке можно считать не особо опасным

Дизельная аппаратура современных автомобилей весьма привередлива к качеству используемого топлива. А его несоответствие требуемым показателям может вызвать серьезные перебои в работе силового агрегата.
Так, например, применение солярки с плохой смазывающей способностью может вызвать преждевременный износ форсунок, плунжерных пар и других сопрягающихся элементов системы питания дизеля. Дефекты будут проявляться в увеличении шумности мотора и появлении громких стуков, снижении мощностных показателей двигателя, а также в заметном повышении расхода соляры.
Отметим, что смазывающая способность дизтоплива во многом зависит от наличия специальных компонентов, а также от количества серы, содержащейся в горючем. Тогда как нынешние нормативные акты, ужесточившие требования по экологичности солярки, ограничивают содержание в ней серы. Поэтому для улучшения смазывающей способности малосернистой солярки приходится прибегать к помощи особых присадок.
Впрочем, это лишь часть проблем, которые приходится решать владельцам дизельных авто. В числе наиболее коварных сезонных напастей — попадание влаги в топливо, увеличивающее перечень технических недомоганий. Прежде всего, они проявляются в затрудненном пуске холодного двигателя, в перебоях в его работе (уже после прогрева), в дымном сизом выхлопе и т. п.
Причина подобных дефектов очень проста: влага, находящаяся в горючем, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта (см. фото выше). Влага ухудшает работу форсунок и плунжерных пар, а в мороз и вовсе может вызвать банальное промерзание калиброванных отверстий плунжерных пар или тонких топливопроводов.
При этом, в отличие от бензина, где присутствие влаги недопустимо в принципе, в дизтопливе ее наличие нормируется. Так, согласно ГОСТ 305—2013 «Топливо дизельное. Технические условия», фракционный состав дизтоплива допускает наличие некоторой доли воды. Подчеркнем, речь идет именно о фракционном составе горючего, в котором влага находится в связанном (на молекулярном уровне) состоянии.
Сказанное выше не относится к «свободной» воде, например, водному конденсату, который в межсезонье и зимой неизбежно образуется в баке любой машины при перепадах температур. И опасность для дизельного двигателя в первую очередь представляет такая влага. Именно она провоцирует активную коррозию стальных деталей ТНВД и других узлов топливной системы. И чтобы нейтрализовать ее в солярке (особенно зимой) в бак необходимо добавлять влаговытесняющие присадки.
По мнению мастеров-дизелистов, для этого предпочтительнее использовать препараты комплексного действия. Например, такие, как многофункциональная присадка Multifunktions Additiv Diesel от Liqui Moly (Германия). Данный состав по-своему уникален и сегодня фактически не имеет аналогов.
Судите сами: действуя, как химический активатор, препарат улучшает сгорание горючей смеси, а заодно смазывает детали топливной системы и защищает их от коррозии. При этом, что очень важно, присадка эффективно нейтрализует влагу, находящуюся в солярке.
Но и это еще не все: Multifunktions Additiv Diesel содержит в своем составе антигель. Он снижает предельную температуру фильтруемости дизтоплива и тем самым существенно повышает его стойкость к сильным (до −31°С ) морозам.
При таких значениях данного показателя о каких-либо зимних проблемах с дизелем уже можно не вспоминать. Отметим, что на наш рынок немецкая присадка поставляется в 250-миллилитровых флаконах, снабженных мерной емкостью, а также в пол-литровых металлических банках.