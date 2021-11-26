Какое количество воды в солярке можно считать не особо опасным

Впрочем, это лишь часть проблем, которые приходится решать владельцам дизельных авто. В числе наиболее коварных сезонных напастей — попадание влаги в топливо, увеличивающее перечень технических недомоганий. Прежде всего, они проявляются в затрудненном пуске холодного двигателя, в перебоях в его работе (уже после прогрева), в дымном сизом выхлопе и т. п.

Причина подобных дефектов очень проста: влага, находящаяся в горючем, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта (см. фото выше). Влага ухудшает работу форсунок и плунжерных пар, а в мороз и вовсе может вызвать банальное промерзание калиброванных отверстий плунжерных пар или тонких топливопроводов.

При этом, в отличие от бензина, где присутствие влаги недопустимо в принципе, в дизтопливе ее наличие нормируется. Так, согласно ГОСТ 305—2013 «Топливо дизельное. Технические условия», фракционный состав дизтоплива допускает наличие некоторой доли воды. Подчеркнем, речь идет именно о фракционном составе горючего, в котором влага находится в связанном (на молекулярном уровне) состоянии.