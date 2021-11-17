Почему из-за холода двигатель резко может «закипеть»

Казалось бы, определить перегрев очень просто. Для этого достаточно посмотреть на индикатор температуры охлаждающей жидкости, который расположен на панели приборов. Вот только беда в том, что датчик температуры может отказать. В этом случае на многих моделях получается ситуация, когда стрелка указателя температуры показывает, что все в норме, а мотор начинает кипеть.
Остается разобраться, почему двигатель кипит, когда на улице холодно. Одна из самых распространенных причин связана с неправильной заменой антифриза. Дело в том, что меняя жидкость перед началом зимнего сезона, многие автолюбители выбирают концентрат, который нужно разбавлять дистиллированной водой, но ошибаются в пропорциях и добавляют больше воды.
В результате вода испаряется, при этом почувствовать это сложно. Особенно, если часто ездить по трассе. Ведь радиатор отлично обдувается холодным воздухом, и перегрева не будет. Другое дело — город, где перегрев сразу заметен — ведь никакого охлаждения двигателя в пробке нет, а количества антифриза в системе недостаточно.
Неправильный уход за радиатором тоже является частой причиной перегрева. Его соты могут быть забиты грязью и пухом, и если их не прочистить, то возникнет риск нарушения теплообмена. При этом стоит помнить, что радиаторов в автомобиле несколько. И если к одному из них хороший доступ, то к другим, как правило, сильно затруднен, и без демонтажа грязь не удалить. Поэтому лучше не рисковать и перед холодами хорошенько прочистить радиаторы кондиционера, коробки передач и двигателя.
Учтите и то, что картонка, которую многие водители привыкли ставить перед радиатором может сыграть злую шутку. В сильный мороз она поможет, а вот в слабый станет дополнительным препятствием для обдува, что приведет к проблемам с мотором, особенно в городе.
Наконец, еще одна причина, которая появляется из-за незнания или желания сэкономить. Водитель меняет антифриз на дешевый или опять же, разбавленный водой. В результате в мороз жидкость густеет и теряет свойства.