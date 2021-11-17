Почему из-за холода двигатель резко может «закипеть»

Казалось бы, определить перегрев очень просто. Для этого достаточно посмотреть на индикатор температуры охлаждающей жидкости, который расположен на панели приборов. Вот только беда в том, что датчик температуры может отказать. В этом случае на многих моделях получается ситуация, когда стрелка указателя температуры показывает, что все в норме, а мотор начинает кипеть.

Остается разобраться, почему двигатель кипит, когда на улице холодно. Одна из самых распространенных причин связана с неправильной заменой антифриза. Дело в том, что меняя жидкость перед началом зимнего сезона, многие автолюбители выбирают концентрат, который нужно разбавлять дистиллированной водой, но ошибаются в пропорциях и добавляют больше воды.

В результате вода испаряется, при этом почувствовать это сложно. Особенно, если часто ездить по трассе. Ведь радиатор отлично обдувается холодным воздухом, и перегрева не будет. Другое дело — город, где перегрев сразу заметен — ведь никакого охлаждения двигателя в пробке нет, а количества антифриза в системе недостаточно.