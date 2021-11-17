Почему из-за холода двигатель резко может «закипеть»

Фото из открытых источников
Зимой двигатель автомобиля может перегреться не хуже, чем летом. К сожалению, многие водители об этом не знают и считают, что в холода за охлаждение мотора можно не беспокоится. О том, по каким причинам движок и в лютую стужу может закипеть, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Казалось бы, определить перегрев очень просто. Для этого достаточно посмотреть на индикатор температуры охлаждающей жидкости, который расположен на панели приборов. Вот только беда в том, что датчик температуры может отказать. В этом случае на многих моделях получается ситуация, когда стрелка указателя температуры показывает, что все в норме, а мотор начинает кипеть.

Остается разобраться, почему двигатель кипит, когда на улице холодно. Одна из самых распространенных причин связана с неправильной заменой антифриза. Дело в том, что меняя жидкость перед началом зимнего сезона, многие автолюбители выбирают концентрат, который нужно разбавлять дистиллированной водой, но ошибаются в пропорциях и добавляют больше воды.

В результате вода испаряется, при этом почувствовать это сложно. Особенно, если часто ездить по трассе. Ведь радиатор отлично обдувается холодным воздухом, и перегрева не будет. Другое дело — город, где перегрев сразу заметен — ведь никакого охлаждения двигателя в пробке нет, а количества антифриза в системе недостаточно.

Фото из открытых источников

Неправильный уход за радиатором тоже является частой причиной перегрева. Его соты могут быть забиты грязью и пухом, и если их не прочистить, то возникнет риск нарушения теплообмена. При этом стоит помнить, что радиаторов в автомобиле несколько. И если к одному из них хороший доступ, то к другим, как правило, сильно затруднен, и без демонтажа грязь не удалить. Поэтому лучше не рисковать и перед холодами хорошенько прочистить радиаторы кондиционера, коробки передач и двигателя.

Учтите и то, что картонка, которую многие водители привыкли ставить перед радиатором может сыграть злую шутку. В сильный мороз она поможет, а вот в слабый станет дополнительным препятствием для обдува, что приведет к проблемам с мотором, особенно в городе.

Наконец, еще одна причина, которая появляется из-за незнания или желания сэкономить. Водитель меняет антифриз на дешевый или опять же, разбавленный водой. В результате в мороз жидкость густеет и теряет свойства.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
17 ноября 2021
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