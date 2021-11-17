Язык дальнобоев: что означает табличка «Внимание EBS» на грузовиках

Мы привыкли, что водители грузовиков помогают при обгоне обычным рулевым, которые сидят в легковушках. Включая поворотники на прямой, дальнобойщики предупреждают, что по встречной полосе приближается автомобиль, то есть, лучше не обгонять, или наоборот, «встречка» свободна и можно готовиться к маневру.
Есть и так называемые пассивные методы общения. Скажем, наклейки на прицепах. Это может быть надпись TIR, о которой портал «АвтоВзгляд» уже писал, еще могут быть знаки ограничения скорости, а также табличка «Внимание EBS». Что же это такое?
EBS — это электронная тормозная система грузовика, которая поровну распределяет усилие между тягачом и прицепом. За счет этого она обеспечивает лучшую безопасность и управляемость в различных дорожных условиях, нежеди обычные тормоза с пневматическим приводом.
Сама по себе EBS работает за счет электрического сигнала, который посылается клапаном ножного тормоза. Последний регулирует тормозное давление посредством электрических ускорительных клапанов. А датчики, установленные на каждое колесо, считывают скорость автомобиля.
У грузовка оборудованного системой EBS тормоза «схватывают» быстрее, а тормозной путь становится короче. Это нужно учитывать обычным водителям, как при движении за фурой, так и при ее обгоне.
А если электронная система вдруг неисправна, то автоматически запускается запасная пневматическая с двумя независимыми контурами, которая убережет водителя от неприятностей на трассе. Это дает огромное преимущество, ведь фура у которой отказали тормоза, представляет из себя практически неуправляемый снаряд, который будет все сметать на своем пути и приближаться к такому большегрузу смертельно опасно.