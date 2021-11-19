Популярные народные советы, которые «помогут» зимой испортить ваш автомобиль

В своем желании облегчить эксплуатацию автомобиля и увеличить срок его службы водители готовы верить всему, что им рассказывают как реальные эксперты, так и откровенные вруны. И как не сложно догадаться, слепое следование советам последних, без проверки фактов, несет откровенный вред автомобилю. Что же такого нам советуют диванные эксперты? Разберем на примере зимних якобы хитростей.

Например, не вставая с дивана, нам рекомендуют размораживать примерзшие двери кипятком. Ну что ж, совет принимается. Вот только есть несколько «но». Кипяток, конечно же, растопит лед. Однако стекая по кузовным деталям, талая вода может попасть в уплотнители, в замки, да и вообще везде. А потому уже на следующее утро вам придется размораживать не только саму дверь, но и бежать в магазин автозапчастей за «жидким ключом». Ко всему прочему, периодическое обливание лакокрасочного покрытия кипятком грозит скорой перекраской мест соприкосновения. Даже перед тем, как в морозы начать мыть автомобиль, рекомендуется дать ему некоторое время отстоятся в теплом боксе.

Адепты секты WD-40 разве что не рекомендуют принимать его по утрам. Во всех остальных случаях жидкость, которая создана удалять влагу из проблемных мест, используется, как смазка. Однако это в корне не верно. Да, некоторые смазывающий эффект «вэдешка» имеет. Однако совсем не продолжительный. Прежде всего, она удаляет влагу, и разжижает застарелую смазку. И если ее использовать в качестве альтернативы лубрикантам, то ждите повышенный износ трущихся деталей.