Популярные народные советы, которые «помогут» зимой испортить ваш автомобиль

В своем желании облегчить эксплуатацию автомобиля и увеличить срок его службы водители готовы верить всему, что им рассказывают как реальные эксперты, так и откровенные вруны. И как не сложно догадаться, слепое следование советам последних, без проверки фактов, несет откровенный вред автомобилю. Что же такого нам советуют диванные эксперты? Разберем на примере зимних якобы хитростей.
Например, не вставая с дивана, нам рекомендуют размораживать примерзшие двери кипятком. Ну что ж, совет принимается. Вот только есть несколько «но». Кипяток, конечно же, растопит лед. Однако стекая по кузовным деталям, талая вода может попасть в уплотнители, в замки, да и вообще везде. А потому уже на следующее утро вам придется размораживать не только саму дверь, но и бежать в магазин автозапчастей за «жидким ключом». Ко всему прочему, периодическое обливание лакокрасочного покрытия кипятком грозит скорой перекраской мест соприкосновения. Даже перед тем, как в морозы начать мыть автомобиль, рекомендуется дать ему некоторое время отстоятся в теплом боксе.
Адепты секты WD-40 разве что не рекомендуют принимать его по утрам. Во всех остальных случаях жидкость, которая создана удалять влагу из проблемных мест, используется, как смазка. Однако это в корне не верно. Да, некоторые смазывающий эффект «вэдешка» имеет. Однако совсем не продолжительный. Прежде всего, она удаляет влагу, и разжижает застарелую смазку. И если ее использовать в качестве альтернативы лубрикантам, то ждите повышенный износ трущихся деталей.
Расчищать лобовое стекло можно не полностью. В процессе езды, само растает. Да, но… Конечно же, можно начинать движение, смотря в почищенную щелку, как танкист в смотровую щель. Вот только между танком и автомобилем на дороге есть разница. Во-первых, в отличие от танка автомобиль менее крепок. А во-вторых, вокруг вас много других участников движения, которых, наблюдая мир сквозь маленькую отмерзшую часть лобового стекла, можно и не заметить.
Когда автомобиль не заводится, то с дивана нам кричат: «покрути, покрути еще». Однако крутить стартер до упора нет никакой необходимости. Современные машины при запуске работают на обедненной смеси, что, в свою очередь, ухудшает процесс запуска двигателя в холода. Вязкое масло и подсевший аккумулятор усугубляют проблему. А потому гораздо эффективнее заводить короткими сессиями. Если не с первого, то со второго или с третьего раза двигатель оживет. Если, конечно, аккумулятор выживет.
А сколько раз в своей жизни вы видели протертые тряпкой дверные ручки и зону вокруг них? Вот уж всем лайфхакам лайфхак. По грязи, тряпкой? Проще взять рулон наждачки, и сразу подготовить машину к покраске.
Ну, и конечно ж, не стоит исполнять рекомендацию «ставить машину на ручник». Если летом это имеет смысл, то зимой есть все шансы не сняться с него. Поездили по лужам, помыли машину, прошел снегопад или пробирались по сугробам — в любом случае, вся эта влага окажется в тормозной системе. И если не успеет высохнуть, то ручник прихватит так, что устанете размораживать. В общем, проще подобрать для стоянки ровную площадку. А перед тем, как поставить машину после мойки или езды по лужам, лучше прокатиться и поработать педалью тормоза, чтобы нагреть диски и колодки, и испарить лишнюю влагу.