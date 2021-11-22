Зачем профессиональные водители при «переобувке» авто суют в шины поролон

Каких только хитростей и ловкостей не напридумывали российские водители, чтобы платить меньше, а получать больше. В плане генерации лайфхаков наши автовладельцы «впереди планеты всей», а не только Сколково. Чего только мы не делали с шинами: натирали их газировкой, балансировали с помощью свинцовых грузин из магазина для рыбалки, чем только не чинили и не мазали. Это уже больше, чем шиномонтаж — это народная забава, переходящая в традицию.
Вот и шиномонтаж-2021 принес новые тенденции: некоторые профессиональные водители — «личники» и «такси-бизнес» в основном — зачем-то укладывают в полость шины обыкновенный строительный поролон, который изначально призван шумоизолировать полы. Клеят прямо по всей площади шины изнутри, не жалея клея, и выглядят при этом весьма и весьма довольными своей придумкой. Как в такой ситуации не задать вопрос?
Ответ, как всегда, звучит довольно просто: современные автомобили, даже если это премиальные седаны одного известного бренда со звездой на капоте, могли бы быть и потише. Сделать полную шумоизоляцию салона, естественно с разборкой оного, горят желанием не все, а вот доход зачастую зависит именно от комфорта пассажира. Вот и рыщут профессионалы в поисках различных уловок, позволяющие сделать доставку «дорогого» пассажира тише и приятнее. Поролон в шине — именно за этим.
Дело в том, что шум покрышек прорывается сквозь нестройный ряд заводской шумо- и виброизоляции, нанося непоправимый урон чаевым и премиям. Чтобы это нивелировать, опытные водители идут на хитрость: вместо покупки дорогостоящей резины именитых брендов, которые уже на заводе подумали про шумоизоляцию колеса, самостоятельно клеят «шумку» на более бюджетные шины. Этот «фокус» позволяет хоть и незначительно, но все же снизить гул покрышек в интерьерах.
Насколько силен эффект? Да не так, чтобы очень. Чтобы полностью убрать гул, нужно замазывать арки «гудроном», изолировать салон и сделать еще миллион телодвижений, каждое из которых стоит денег. Однако укладка поролона в шинах, по заверению шоферов, все же дает некоторый положительный отклик среди пассажиров, поэтому они готовы потратить «горсть меди» и операцию произвести. Доходность и окупаемость процесса считается в целом «достаточной».
Впрочем, есть и обратная сторона: проделывать подобное можно исключительно совместно с балансировкой, потому что и клей, и «изоляция» что-то да весят, поэтому после подобной инсталляции тандем шины и диска непременно требуется отправить на станок и разбавить свинцовыми грузилами. Только не из магазина снастей для рыбалки, а профильными.