Зачем профессиональные водители при «переобувке» авто суют в шины поролон

Каких только хитростей и ловкостей не напридумывали российские водители, чтобы платить меньше, а получать больше. В плане генерации лайфхаков наши автовладельцы «впереди планеты всей», а не только Сколково. Чего только мы не делали с шинами: натирали их газировкой, балансировали с помощью свинцовых грузин из магазина для рыбалки, чем только не чинили и не мазали. Это уже больше, чем шиномонтаж — это народная забава, переходящая в традицию.

Вот и шиномонтаж-2021 принес новые тенденции: некоторые профессиональные водители — «личники» и «такси-бизнес» в основном — зачем-то укладывают в полость шины обыкновенный строительный поролон, который изначально призван шумоизолировать полы. Клеят прямо по всей площади шины изнутри, не жалея клея, и выглядят при этом весьма и весьма довольными своей придумкой. Как в такой ситуации не задать вопрос?

Ответ, как всегда, звучит довольно просто: современные автомобили, даже если это премиальные седаны одного известного бренда со звездой на капоте, могли бы быть и потише. Сделать полную шумоизоляцию салона, естественно с разборкой оного, горят желанием не все, а вот доход зачастую зависит именно от комфорта пассажира. Вот и рыщут профессионалы в поисках различных уловок, позволяющие сделать доставку «дорогого» пассажира тише и приятнее. Поролон в шине — именно за этим.