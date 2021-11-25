Почему левая «незамерзайка» на самом деле полезна и выгодна

Основной плюс «незамерзайки», купленной у дороги, в том, что она прекрасно очищает стекла и не оставляет на них разводов, как это бывает при использовании легальной жидкости, купленной в крупном супермаркете. Тут нет никакого секрета. «Самопал» производят на основе метилового спирта, а он на морозе лучше справляется с задачей по очищению стекол. Да и «писалкам» омывателя работается легче.

Здесь заметим, что капля на холоде замерзает быстрее, чем струя. Поэтому модные ныньче форсунки-распылители, которые не льют, а именно распыляют жидкость, зимой часто не справляются со своей задачей и водителю приходится мучаться, причем с риском попасть в аварию, ведь грязное стекло ухудшает обзор. «Паленая омывайка» помогает забыть о проблеме.

Важно и то, что легальная «незамерзайка» часто пахнет так, что водителю хочется надеть противогаз. Нередко от этой отдушки даже глаза начинают слезиться. А все потому, что производители добавляют в состав средства ароматизаторы, а на этикетке так прямо и пишут, что жидкость с запахом лимона. Но «лимон» и воняет так, что из салона хочется бежать.

А происходит подобное потому, что у изопропилового спирта (именно на его основе производят легальную жидкость) меньшая моющая способность, чем у запрещенного к применению метанола.