Почему левая «незамерзайка» на самом деле полезна и выгодна

Основной плюс «незамерзайки», купленной у дороги, в том, что она прекрасно очищает стекла и не оставляет на них разводов, как это бывает при использовании легальной жидкости, купленной в крупном супермаркете. Тут нет никакого секрета. «Самопал» производят на основе метилового спирта, а он на морозе лучше справляется с задачей по очищению стекол. Да и «писалкам» омывателя работается легче.
Здесь заметим, что капля на холоде замерзает быстрее, чем струя. Поэтому модные ныньче форсунки-распылители, которые не льют, а именно распыляют жидкость, зимой часто не справляются со своей задачей и водителю приходится мучаться, причем с риском попасть в аварию, ведь грязное стекло ухудшает обзор. «Паленая омывайка» помогает забыть о проблеме.
Важно и то, что легальная «незамерзайка» часто пахнет так, что водителю хочется надеть противогаз. Нередко от этой отдушки даже глаза начинают слезиться. А все потому, что производители добавляют в состав средства ароматизаторы, а на этикетке так прямо и пишут, что жидкость с запахом лимона. Но «лимон» и воняет так, что из салона хочется бежать.
А происходит подобное потому, что у изопропилового спирта (именно на его основе производят легальную жидкость) меньшая моющая способность, чем у запрещенного к применению метанола.
Вот и получается, что водитель выливает на стекло легальной жидкости гораздо больше, чем нелегальной. От этого и запах стоит невыносимый. Да и расход легальной «незамерзайки» в разы больше, чем «паленой». Поэтому покупка второй получается выгоднее, чем поездка в магазин за фирменной, да и сэкономить на «леваке» можно прилично. Такая баклажка стоит всего 200 рублей, против 500 за «фирму», да и для очистки стекла ее нужно меньше.
Наконец, «паленую омывайку» легко моментально проверить, ведь продают ее на морозе. Если в тонкой пластиковой таре она не кристаллизируется, то и в бачке омывателя не замерзнет. Про легальную жидкость такого сказать нельзя. Хоть на этикетке и написана граница замерзания при −30 градусов, на самом деле жидкость может замерзнуть и при −15. Дело в том, что производители указывают эту цифру с большим запасом, так что не стоит слепо доверять этикеткам.