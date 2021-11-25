Чем опасны небольшие перепады температур и внезапная оттепель для автомобиля

Один из самых сильных ударов оттеперь наносит по лакокрасочному покрытию автомобиля. Особенно, если на нем есть сколы краски. Снег, который превратился в воду с примесью дорожных реагентов, обильно смачивает кузов, да так, что совсем скоро в сколах появляются рыжие пятна ржавчины, а на хромированных деталях разрастаются вздутия. Так что невнимание доведет до появления серьезной ржавчины, удалить которую будет непросто.

Идем дальше. Если машина долго стояла во дворе, то снег, нападавший на кузов при оттепели, спрессовывается или превращается в лед. При попытке быстро отколоть лед, можно оставить на стекле или кузове царапины. А ведь стекла уже давно делают «мягкими». Их легко царапают даже штатные «дворники», что уж говорить о человеке, который в торопях орудует скребком и щеткой.

Не будем забывать и о том, что в оттепель машина тоже «оттаивает», и кузов становится влажным. Хорошо просушить автомобиль можно только в сухом боксе, но не у всех хватает времени и возможностей это сделать. Поэтому получается ситуация, когда влага скапливается в стыках кузовных панелей и к весне вызывает коррозию, которую сначала трудно заметить. А потом, когда ржа уже расползлась, придется выкладывать солидную сумму за кузовной ремонт.