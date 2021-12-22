Какие узлы и агрегаты в автомобиле «убьет» нештатная защита картера

Фото из открытых источников
Многие автолюбители после покупки «железного коня» устанавливают защиту моторного отсека, причем часто нештатную. Их можно понять, ведь массивная железяка хорошо держит удар. На самом деле, не все так однозначно и просто, поэтому портал «АвтоВзгляд» решил напомнить о том, что установка такого «щита» может дорого обойтись водителю.
Виктор Васильев

Мы уже не раз писали, что нештатная защита картера ухудшает теплообмен под капотом. Это вредно не только для двигателя, но и для автоматической коробки передач. Ведь этот агрегат инженеры размещают в очень ограниченном пространстве, да и радиатор охлаждения ставят довольно низко. А чтобы он нормально обдувался, перед радиатором устанавливают аэродинамические спойлеры.

Если закрыть радиатор защитой картера, то коробка передач будет перегреваться, причем не только летом, но и зимой, ведь ее обдув резко ухудшится. Регулярные перегревы снизят ресурс агрегата, а значит, трансмиссия может сломаться уже на 50 000 км, не дотянув даже до плановой замены масла.

Фото из открытых источников

Перегреться может и мотор, особенно, мощный. Ведь нередко конструкция таких двигателей такова, что воздух засасывается снизу днища, потому как в верхней части подкапотного пространства атмосфера сильно нагревается. Ухудшив защитой теплообмен, агрегат окажется в горячей бане, то есть масло будет работать на износ, что в конечном итоге приведет к перегреву или появлению задиров на стенках цилиндров.

Не будем забывать и о том, что нештатную защиту порой просто некуда крепить. Поэтому горе-мастера прикручивают ее к пластиковой рамке радиатора. В этом случае, при ударе, защита может просто сломать пластик, и радиаторы вывалятся на асфальт. Это грозит очень серьезным ремонтом, ведь утечки антифриза из-за повреждения радиаторов и разрыва резиновых патрубков не избежать.

Но даже если конструкция подрамника позволяет установить стальной щит без проблем, при сильном ударе защита погнется, да так, что может повредить геометрию подрамника, а это скажется на сход-развале колес, то есть шины станут изнашиваться неравномерно.

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22 декабря 2021
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