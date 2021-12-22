Какие узлы и агрегаты в автомобиле «убьет» нештатная защита картера

Мы уже не раз писали, что нештатная защита картера ухудшает теплообмен под капотом. Это вредно не только для двигателя, но и для автоматической коробки передач. Ведь этот агрегат инженеры размещают в очень ограниченном пространстве, да и радиатор охлаждения ставят довольно низко. А чтобы он нормально обдувался, перед радиатором устанавливают аэродинамические спойлеры.
Если закрыть радиатор защитой картера, то коробка передач будет перегреваться, причем не только летом, но и зимой, ведь ее обдув резко ухудшится. Регулярные перегревы снизят ресурс агрегата, а значит, трансмиссия может сломаться уже на 50 000 км, не дотянув даже до плановой замены масла.
Перегреться может и мотор, особенно, мощный. Ведь нередко конструкция таких двигателей такова, что воздух засасывается снизу днища, потому как в верхней части подкапотного пространства атмосфера сильно нагревается. Ухудшив защитой теплообмен, агрегат окажется в горячей бане, то есть масло будет работать на износ, что в конечном итоге приведет к перегреву или появлению задиров на стенках цилиндров.
Не будем забывать и о том, что нештатную защиту порой просто некуда крепить. Поэтому горе-мастера прикручивают ее к пластиковой рамке радиатора. В этом случае, при ударе, защита может просто сломать пластик, и радиаторы вывалятся на асфальт. Это грозит очень серьезным ремонтом, ведь утечки антифриза из-за повреждения радиаторов и разрыва резиновых патрубков не избежать.
Но даже если конструкция подрамника позволяет установить стальной щит без проблем, при сильном ударе защита погнется, да так, что может повредить геометрию подрамника, а это скажется на сход-развале колес, то есть шины станут изнашиваться неравномерно.