Какие узлы и агрегаты в автомобиле «убьет» нештатная защита картера

Перегреться может и мотор, особенно, мощный. Ведь нередко конструкция таких двигателей такова, что воздух засасывается снизу днища, потому как в верхней части подкапотного пространства атмосфера сильно нагревается. Ухудшив защитой теплообмен, агрегат окажется в горячей бане, то есть масло будет работать на износ, что в конечном итоге приведет к перегреву или появлению задиров на стенках цилиндров.

Не будем забывать и о том, что нештатную защиту порой просто некуда крепить. Поэтому горе-мастера прикручивают ее к пластиковой рамке радиатора. В этом случае, при ударе, защита может просто сломать пластик, и радиаторы вывалятся на асфальт. Это грозит очень серьезным ремонтом, ведь утечки антифриза из-за повреждения радиаторов и разрыва резиновых патрубков не избежать.

Но даже если конструкция подрамника позволяет установить стальной щит без проблем, при сильном ударе защита погнется, да так, что может повредить геометрию подрамника, а это скажется на сход-развале колес, то есть шины станут изнашиваться неравномерно.