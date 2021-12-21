Почему владельцы подержанных машин должны обязательно возить с собой автопластилин

Автопластилин представляет из себя пластичный состав на основе обычного пластилина, в который добавлены ингибиторы коррозии и нейтрализаторы ржавчины. Он может применяться для того, чтобы заделывать трещины или стыки кузовных элементов. При этом стоит сущие копейки. За 300 грамм средства просят около 200 рублей. Сравните эту сумму с дорогими импортными составами, которые обладают свойством герметика, а, заодно и борятся с ржавчиной.

Еще один плюс автопластилина в том, что у него нет запаха, и к нему не прилипает грязь. Наносят его в том виде, в котором он упакован, но некоторые водители, растапливают состав феном, для большего удобства нанесения.

Один из вариантов применения автопластилина — шовный герметик. Скажем, если начала подтекать нижняя кромка лобового стекла. Достаточно нанести автопластилин под уплотнитель, и он надежно защитит от попадания влаги. Можно промазать и прохудившийся уплотнитель на двери, чтобы влага не проника внутрь и не стала причиной коррозии в скрытых полостях.