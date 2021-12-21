Почему владельцы подержанных машин должны обязательно возить с собой автопластилин

Фото из открытых источников
Раньше автопластилин был очень популярен у водителей, но потом про этот состав благополучно забыли. Теперь же мы снова возвращаемся в прошлое. У людей нет денег на покупку нового автомобиля, и они хотят продлить «жизнь» своей уже видавшей виды машине. Вот и вспоминают дедовские методы. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, зачем нужно средство со странным названием родом из СССР.
Виктор Васильев

Автопластилин представляет из себя пластичный состав на основе обычного пластилина, в который добавлены ингибиторы коррозии и нейтрализаторы ржавчины. Он может применяться для того, чтобы заделывать трещины или стыки кузовных элементов. При этом стоит сущие копейки. За 300 грамм средства просят около 200 рублей. Сравните эту сумму с дорогими импортными составами, которые обладают свойством герметика, а, заодно и борятся с ржавчиной.

Еще один плюс автопластилина в том, что у него нет запаха, и к нему не прилипает грязь. Наносят его в том виде, в котором он упакован, но некоторые водители, растапливают состав феном, для большего удобства нанесения.

Один из вариантов применения автопластилина — шовный герметик. Скажем, если начала подтекать нижняя кромка лобового стекла. Достаточно нанести автопластилин под уплотнитель, и он надежно защитит от попадания влаги. Можно промазать и прохудившийся уплотнитель на двери, чтобы влага не проника внутрь и не стала причиной коррозии в скрытых полостях.

Фото из открытых источников

Многие владельцы старых рамных внедорожников сталкиваются с нечитаемым номером рамы из-за того, что он сильно заржавел. После очистки номера от ржи просто смажьте его автопластилином и забудете о проблеме на долгое время.

Также можно заранее наностиь автопластилин на болты или гайки. Представьте, если вам нужно снять защиту моторного отсека, когда что-то случилось в пути, а гайки намертво прикипели. Их придется срывать с угрозой обломать крепления, а с автопластилином они не закиснут, и их всегда можно будет легко открутить.

Наконец, если смешать автопластилин с уайт-спиритом, то получившуюся массу можно наносить на колесные арки, пороги и днище автомобиля. Этот состав будет также эффективен, как антикор, при этом обойдется намного дешевле.

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21 декабря 2021
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