5 неприятностей, которые доставят зимой автовладельцу якобы умные системы безопасности

Все автомобили, перед тем, как вывести на рынок, проверяют в жестких условиях эксплуатации. Прототипы проходят испытания и в жарких странах, и в северных широтах. Кажется, производитель предусмотрел все, однако ошибки случаются и даже очень дорогие модели начинают чудить, особенно в холода.
Например, у многих премиальных машин после пуска отказывается работать адаптивный круиз-контроль. При этом, как только двигатель и салон начинают прогреваться, «круиз» снова готов к работе. Возможное объяснение проблемы — попадание влаги на контакты одного из датчиков. Тем не менее, согласитесь, неприятно, когда в дорогой машине случаются подобные вещи.
Здесь к месту еще одно наблюдение. В последнее время производители премиальных марок все чаще выводят управление климатом на сенсорные панели. После ночной стоянки эти панели тоже «замерзают». Да так, что отрегулировать температуру в салоне просто невозможно. А физических клавиш нет! Вот и приходится мерзнуть. Но это еще не все.
На таких панелях сосредоточено большое количество функционала. Поэтому становится невозможным отключение, например, системы старт-стоп, или активации различных электронных помощников. Последнее повышает риск возникновения аварийной ситуации на дороге.
А еще многочисленные камеры и радары зимой быстро «слепнут» из-за снега и дорожного реагента, создающих перед ними толстую корку замерзшей каши, которая осложняет работу не только сложной электроники, но даже парковочных радаров. Они могут «не заметить» тонкий заборчик или столбик, и автомобиль заденет его бампером. Или можно наскочить на высокий бордюр.
А еще зимой почти всегда «врут» датчики давления в шинах. Это не система безопасности, но до беды такая «ложь» довести может. Ведь если перед глазами постоянно мелькает сообщение о падении давления в колесах, водитель начинает нервничать, думая о проколе, которого нет. В итоге рассеивается внимание, что может создать на дороге неприятности.