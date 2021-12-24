5 неприятностей, которые доставят зимой автовладельцу якобы умные системы безопасности

Все автомобили, перед тем, как вывести на рынок, проверяют в жестких условиях эксплуатации. Прототипы проходят испытания и в жарких странах, и в северных широтах. Кажется, производитель предусмотрел все, однако ошибки случаются и даже очень дорогие модели начинают чудить, особенно в холода.

Например, у многих премиальных машин после пуска отказывается работать адаптивный круиз-контроль. При этом, как только двигатель и салон начинают прогреваться, «круиз» снова готов к работе. Возможное объяснение проблемы — попадание влаги на контакты одного из датчиков. Тем не менее, согласитесь, неприятно, когда в дорогой машине случаются подобные вещи.

Здесь к месту еще одно наблюдение. В последнее время производители премиальных марок все чаще выводят управление климатом на сенсорные панели. После ночной стоянки эти панели тоже «замерзают». Да так, что отрегулировать температуру в салоне просто невозможно. А физических клавиш нет! Вот и приходится мерзнуть. Но это еще не все.