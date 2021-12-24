5 неприятностей, которые доставят зимой автовладельцу якобы умные системы безопасности

Фото из открытых источников
С каждым годом производители все активнее вооружают свои авто различными электронными системами. Но чем больше электроники, тем выше вероятность, что она сломается. Особенно это касается зимнего периода. Чтобы предупредить покупателей, портал «АвтоВзгляд» рассказывает о различных электронных «фишках» современной машины, которые подведут водителя зимой.
Виктор Васильев

Все автомобили, перед тем, как вывести на рынок, проверяют в жестких условиях эксплуатации. Прототипы проходят испытания и в жарких странах, и в северных широтах. Кажется, производитель предусмотрел все, однако ошибки случаются и даже очень дорогие модели начинают чудить, особенно в холода.

Например, у многих премиальных машин после пуска отказывается работать адаптивный круиз-контроль. При этом, как только двигатель и салон начинают прогреваться, «круиз» снова готов к работе. Возможное объяснение проблемы — попадание влаги на контакты одного из датчиков. Тем не менее, согласитесь, неприятно, когда в дорогой машине случаются подобные вещи.

Здесь к месту еще одно наблюдение. В последнее время производители премиальных марок все чаще выводят управление климатом на сенсорные панели. После ночной стоянки эти панели тоже «замерзают». Да так, что отрегулировать температуру в салоне просто невозможно. А физических клавиш нет! Вот и приходится мерзнуть. Но это еще не все.

Фото из открытых источников

На таких панелях сосредоточено большое количество функционала. Поэтому становится невозможным отключение, например, системы старт-стоп, или активации различных электронных помощников. Последнее повышает риск возникновения аварийной ситуации на дороге.

А еще многочисленные камеры и радары зимой быстро «слепнут» из-за снега и дорожного реагента, создающих перед ними толстую корку замерзшей каши, которая осложняет работу не только сложной электроники, но даже парковочных радаров. Они могут «не заметить» тонкий заборчик или столбик, и автомобиль заденет его бампером. Или можно наскочить на высокий бордюр.

А еще зимой почти всегда «врут» датчики давления в шинах. Это не система безопасности, но до беды такая «ложь» довести может. Ведь если перед глазами постоянно мелькает сообщение о падении давления в колесах, водитель начинает нервничать, думая о проколе, которого нет. В итоге рассеивается внимание, что может создать на дороге неприятности.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, авария, техническое обслуживание, дорога
24 декабря 2021
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