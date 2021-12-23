До какой температуры нужно прогревать двигатель зимой перед началом движения

Для начала успокоим читателей. Если после пуска мотора сразу начинать движение, то в краткоскочном периоде с двигателем не случится каких-либо серьезных неприятностей. Минимальные тепловые зазоры обеспечивают штатную работу холодного агрегата. Вопрос лишь в толщине масляной пленки, которая будет на трущихся поверхностях. Как правило, в непрогретом моторе она недостаточна, так что со временем агрегат, который эксплуатируют таким образом, будет изнашиваться быстрее.
Тем не менее, садиться в холодный салон некомфортно, поэтому большинство водителей греют автомобиль, и только потом начинают движение. Но как определить оптимальную температуру антифриза, ведь уже давно ушли в прошлое стрелочные указатели температуры на панели приборов. Максимум, что есть — это контрольная лампа, да и та зажигается лишь при перегреве. А каждый раз подключать сканер — дело долгое, да и не будут водители этим заниматься.
Лучше всего ориентироваться на обороты двигателя, ведь все современные машины оснащаются режимом прогрева, который помогает антифризу быстрее выйти на рабочие температуры. Электронный блок управления сначала чуть завышает обороты, а затем снижает их по мере «потепления» охлаждающей жидкости.
Например, на российских автомобилях при оборотах холостого хода равным 1100 об/мин температура антифриза равна порядка плюс 30 градусов. Это значит, что смазка уже начала прогреваться и толщина масляной пленки на трущихся деталях двигателя достаточна.
На моделях западного производства рекомендуем ориентироваться на отметку 1000 об/мин. При этом нагрев охлаждающей жидкости также будет около плюс 30 градусов, что минимизирует появление задиров на стенках цилиндров.