До какой температуры нужно прогревать двигатель зимой перед началом движения

Для начала успокоим читателей. Если после пуска мотора сразу начинать движение, то в краткоскочном периоде с двигателем не случится каких-либо серьезных неприятностей. Минимальные тепловые зазоры обеспечивают штатную работу холодного агрегата. Вопрос лишь в толщине масляной пленки, которая будет на трущихся поверхностях. Как правило, в непрогретом моторе она недостаточна, так что со временем агрегат, который эксплуатируют таким образом, будет изнашиваться быстрее.

Тем не менее, садиться в холодный салон некомфортно, поэтому большинство водителей греют автомобиль, и только потом начинают движение. Но как определить оптимальную температуру антифриза, ведь уже давно ушли в прошлое стрелочные указатели температуры на панели приборов. Максимум, что есть — это контрольная лампа, да и та зажигается лишь при перегреве. А каждый раз подключать сканер — дело долгое, да и не будут водители этим заниматься.