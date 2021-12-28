Нужно ли чистить машину от снега, если она стоит на долгом приколе

Всероссийские новогодние каникулы известны пустыми дорогами. Россияне предпочитают сократить поездки, пустившись во все тяжкие, а перемещаться между накрытыми столами гораздо дешевле и проще на такси. Личные же машины в этот период обычно остаются во дворах, тихо, но неминуемо превращаясь в сугробы. Есть ли смысл их расчищать или пусть так и стоят в ожидании первого рабочего дня?

Рассматривать этот насущный для автовладельцев вопрос стоит с двух сторон: с точки зрения безопасности и с позиции техники. От петард и хлопушек, сотнями взлетающих в новогоднее небо в ночь с 31 на 1, снежная шапка, конечно, убережет. Искры, что нещадно прожигают тонкий лакокрасочный слой, точно потухнут, просто до него не добравшись. Спрячет сугроб и от разрушительного действия мусора, из года в год, сыплющегося из окон в момент пиршества.

От метко брошенной бутылки, конечно, не убережет, но все остальное «примет на свой счет». Может даже помочь сгладить последствия от скользящий по льду «праздных тел», что сотнями высыпают на морозные улицы. Гулянье, что тут сделаешь? Но на этом превентивные свойства снега заканчиваются и начинаются деструктивные.