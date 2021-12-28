Нужно ли чистить машину от снега, если она стоит на долгом приколе

Всероссийские новогодние каникулы известны пустыми дорогами. Россияне предпочитают сократить поездки, пустившись во все тяжкие, а перемещаться между накрытыми столами гораздо дешевле и проще на такси. Личные же машины в этот период обычно остаются во дворах, тихо, но неминуемо превращаясь в сугробы. Есть ли смысл их расчищать или пусть так и стоят в ожидании первого рабочего дня?
Рассматривать этот насущный для автовладельцев вопрос стоит с двух сторон: с точки зрения безопасности и с позиции техники. От петард и хлопушек, сотнями взлетающих в новогоднее небо в ночь с 31 на 1, снежная шапка, конечно, убережет. Искры, что нещадно прожигают тонкий лакокрасочный слой, точно потухнут, просто до него не добравшись. Спрячет сугроб и от разрушительного действия мусора, из года в год, сыплющегося из окон в момент пиршества.
От метко брошенной бутылки, конечно, не убережет, но все остальное «примет на свой счет». Может даже помочь сгладить последствия от скользящий по льду «праздных тел», что сотнями высыпают на морозные улицы. Гулянье, что тут сделаешь? Но на этом превентивные свойства снега заканчиваются и начинаются деструктивные.
Дело в том, что тяжелая масса кристаллизованной воды давит на весь автомобиль. Причем делает это неравномерно. Такому «вниманию» точно не будут рады шины и колесные диски, которые просто не рассчитаны на подобные нагрузки и могут деформироваться. В эту же графу стоит отнести и ступичные подшипники, неполадки в которых тоже могут быть вызваны повышенным давлением сверху. Особенно, если оные уже немолоды и век свой доживают.
Естественно, что аналогичные страдания испытывают пружины, амортизаторы и прочие элементы подвески: первые начинают течь, вторые — «садиться», а третьи — просто выходить из строя. Попытка открыть багажник, накрытый толстой шапкой снега, тоже ни к чему хорошему не приведет.
От пары дней, неразрывно связанных с самыми активными эпизодами празднования всенародного торжества, конечно, ничего с машиной криминального не произойдет. Но утром третьего января предстоит все же набраться сил и воли да почистить машину. Смахнуть, вместе со снегом, остатки новогодней ночи, прогреть мотор, подкачать шины, самому размяться в конце концов. Заодно и снять с кузова несколько десятков килограмм осадков. А там, если состояние позволяет, можно и до магазина доехать, дабы поправить бедственное положение холодильника.