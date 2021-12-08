И не мал, и удал: длительный тест-драйв Opel Combo Cargo

Opel Combo Cargo, как и положено любому уважающему себя «каблуку», предлагается покупателю в двух вариантах — грузовом и пассажирском. Мы решили познакомиться с грузовым. Собирают автомобиль на конвейере сборочного предприятия «ПСМА Рус» в Калуге вместе.

Существует две версии данного грузовичка: короткая L1, длиной почти 4,4 м, и модель L2, которая на 25 см длиннее. Так вот, объем грузового отделения у короткой версии L1 составляет от 3,3 м3 без складывания переднего пассажирского сидения до 3,7 м3 со сложенным сидением пассажира. Для более длинной версии машины, L2, минимальный и максимальный полезный объем грузового отделения, соответственно, 3,7 и 4,1 «куба». Мы взяли на тест короткую версию.

Любую машину, даже самое что ни на есть утилитарное транспортное средство, всегда встречают «по лицу». Можно, конечно, «встать в позу» и объявить, что для трудяги-«каблучка» внешность не важна вообще. Но давайте по-честному: никому не нравится ездить на некрасивой машине, какое бы предназначение ей ни было уготовано. Потому стоит отметить, что Opel Combo Cargo имеет вполне симпатичную внешность.

Понятно, что авто сегмента LCV не обязано быть иконой стиля. Экстерьер «Комбо Карго» на подобные вершины не претендует. Тем не менее, его «мордочка» смотрится, как минимум, не хуже, чем у подавляющего большинства современных легковушек.