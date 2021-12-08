И не мал, и удал: длительный тест-драйв Opel Combo Cargo

Opel Combo Cargo, как и положено любому уважающему себя «каблуку», предлагается покупателю в двух вариантах — грузовом и пассажирском. Мы решили познакомиться с грузовым. Собирают автомобиль на конвейере сборочного предприятия «ПСМА Рус» в Калуге вместе.
Существует две версии данного грузовичка: короткая L1, длиной почти 4,4 м, и модель L2, которая на 25 см длиннее. Так вот, объем грузового отделения у короткой версии L1 составляет от 3,3 м3 без складывания переднего пассажирского сидения до 3,7 м3 со сложенным сидением пассажира. Для более длинной версии машины, L2, минимальный и максимальный полезный объем грузового отделения, соответственно, 3,7 и 4,1 «куба». Мы взяли на тест короткую версию.
Любую машину, даже самое что ни на есть утилитарное транспортное средство, всегда встречают «по лицу». Можно, конечно, «встать в позу» и объявить, что для трудяги-«каблучка» внешность не важна вообще. Но давайте по-честному: никому не нравится ездить на некрасивой машине, какое бы предназначение ей ни было уготовано. Потому стоит отметить, что Opel Combo Cargo имеет вполне симпатичную внешность.
Понятно, что авто сегмента LCV не обязано быть иконой стиля. Экстерьер «Комбо Карго» на подобные вершины не претендует. Тем не менее, его «мордочка» смотрится, как минимум, не хуже, чем у подавляющего большинства современных легковушек.
Но при этом «немец», разумеется, не в пример лучше приспособлен к работе в качестве небольшого развозного фургончика. Утилитарное предназначение не может не наложить своего отпечатка на экстерьер. Поэтому передний бампер Combo Cargo сделан из неокрашенного пластика. На бортах — накладки из аналогичного материала. «Прислоняйся» к окружающей действительности этим пластиком сколько влезет — не жалко.
Рабочее место водителя Opel Combo Cargo также выполнено в «коммтрансовском» духе, подразумевающем практичность и функциональность. При этом не упущена из виду забота о человеке, который будет проводить за его рулем почти половину своей жизни. В таких условиях чуть ли основную роль в комфорте водителя играет сиденье. Оценивая кресло драйвера практически в любом авто, лично я всегда в первую очередь обращаю внимание на длину места для «пятой точки». Дело в том, что если у человека за рулем нижняя поверхность бедра не лежит на «сидушке» или та слишком короткая, то ноги устают гораздо раньше, чем могли бы. А мучиться затекающими конечностями в течение всего рабочего дня — та еще пытка.
Так вот, к сиденью Combo Cargo в этом смысле претензий нет. Лично я устроил свои 180 см роста за рулем «каблука» вполне комфортно. Чтобы закончить с креслом, упомяну, что оно порадовало еще и ненавязчивой, но вполне отчетливой боковой поддержкой.
Понятно, что, приобретая авто подобного класса, вряд ли кто планирует на нем «жечь резину» в экстремальных поворотах на высоких скоростях. Но, тем не менее, качественная боковая поддержка водительскому креслу на любой машине только на пользу: мало приятного постоянно ощущать, как при малейшем маневре твой зад норовит соскользнуть куда-то в бок.
В прочей эргономике особенно порадовали здоровенные «лопухи» боковых зеркал. Возможно потому, что я буквально пересел в Opel Combo Cargo из-за руля LADA Largus. На таком контрасте впечатление от размера опелевских зеркал оказалось особенно ярким. Они тут, кстати, оказались с обогревом и электрорегулировкой. Это полезная штука, когда за рулем машины работают посменно несколько водителей разной комплекции и им приходится каждый раз регулировать зеркала под себя после напарника.
Как и положено правильному «коммерсанту», в салоне Combo Cargo присутствует потолочная ниша под бумаги формата А4 — для документации на груз, путевых листов и прочего. Кроме того, тут предусмотрен запираемый бокс для важных документов. Сняв верхнюю одежду в машине, водитель не будет вынужден швырять ее на пассажирское сиденье — для нее есть специальные крючки. А бутылка с водой или доза кофе из «макдачки» надежно пристраиваются в подстаканник в кармане боковой двери.
Под водительским сиденьем спрятался домкрат. Это правильно. На собственном опыте однажды убедился, как «весело» при проколе колеса разгребать весь грузовой отсек, чтобы добраться до места крепления штатного домкрата. Кстати, крепление запаски тут тоже организовано грамотно: фиксирующий ее болт никогда не будет завален грузом. После запуска двигателя выяснилось, что и с шумоизоляцией тут все хорошо.
Тарахтение 90-сильного 1,6-литрового дизелька в салоне почти не слышно, даже при при бодром нажатии на педаль газа. Бензиновый 115-сильный движок, который также устанавливается под капот Opel Combo Cargo, наверно, вообще будет «шептать». Заинтересовавшись причинами столь слабого звукового фона от мотора, я полез под капот. Как и ожидал, обнаружил там серьезную шумоизоляцию даже на внутренней стороне капота. А заодно взгляд зацепился за аккумулятор. Вернее — за надпись на нем. Оказывается, тут штатно устанавливается 70-амперная батарея.
В вышеупомянутом отечественном конкуренте Combo Cargo стоит лишь 60-амперная, насколько я помню. Запуск морозным утром у «немца» должен быть, по идее, более надежным. С точки зрения грузовых функций, Opel Combo Cargo безупречен. В ходе теста мы в качестве эксперимента загрузили в него 15 коробок размером 40х40х60 см. На фотоиллюстрациях вы можете видеть, что из этого вышло. Словно небольшой переезд организовали. Лично я порадовался, что тут можно даже более-менее ходить по фургону. В ранее упомянутом Largus такой роскоши не было — LADA пониже будет.
При загрузке Cargo мы оценили и удобство сдвижной боковой двери. С ней не придется лишний раз волочь тяжелый груз по полу. Оказалось, что одна из створок задней распашной двери может быть зафиксирована в открытом положении. Кому приходилось возить в фургонах длинномеры — те же доски, например, — оценят возможность оставить «хвост» груза торчащим из дверей.
В полу грузового отсека предусмотрены петли для крепления багажных ремней, фиксирующих поклажу в пути. Приятно, что эти стальные проушины расположены почти вплотную к стенкам — не мешают правильно размещать перевозимое имущество. Что касается ходовых качеств Opel Combo Cargo, то в процессе теста автору этих строк очень понравилось поведение дизельного мотора. В сочетании с 5-ступенчатой «механикой», он показал себя очень тяговитым агрегатом. Машина бодренько набирает ход, даже будучи полностью загруженной. Управление у «каблука», как и положено, практически легковое. Понятно, что это не спорт-седан, но для коммерческой машины с высоким центром тяжести — просто замечательное.
По нашим прикидкам, расход солярки при езде по городу составляет примерно 7 литров на 100 км. Но тут, конечно, надо иметь в виду, что большую часть времени мы катались на пустой машине. Если нагрузить фургончик по полной программе, он, скорее всего, может «есть» в пробках мегаполиса и до 9—10 литров горючего.
В заключение необходимо упомянуть о ценах. «Наша» комплектация в салонах дилеров марки стоит 1,36 млн. рублей. А базовая — тоже короткобазная, но с бензиновым мотором — без малого 1,3 млн. Как по мне — лучше и не придумаешь. Особенно с учетом повального дефицита предложения, наблюдающимся сейчас на российском авторынке.