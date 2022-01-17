Какие узлы и агрегаты, кроме двигателя обязательно нужно прогревать в мороз

С двигателем вроде бы все понятно. Мотор надо греть на холостых оборотах и не давать нагрузки на первых километрах, дабы у агрегата не было масляного голодания, а смазка быстрее вышла на работчие температуры. Это в большей степени касается именно бензинового мотора, ведь «дизель» на стоянке прогревается плохо. Все дело в его конструкции. Мотор на тяжелом топливе и тяжелее, так как у него толще металл и больший объем масляного картера. К тому же, на холостом ходу такой агрегат сжигает меньше топлива, чем бензиновый движок, то есть выделяет меньше тепла, оттого и прогрев медленнее. Поэтому «дизель» лучше прогревать в движении.
Но кроме пламенного «сердца» у машины есть еще и коробка передач, которую тоже надо греть, ведь там залито масло, которое густеет на морозе. Здесь в выигрыше владельцы машин на «механике», ведь эта классическая трансмиссия отлично греется, когда автомобиль «молотит» на «холостую». А вот «автомат» так не прогреть, потому он очень уязвим в холода. Дело в том, что загустевшая рабочая жидкость не способна создать нужного давления для сжатия фрикционов, и они начинают пробуксовывать.
Сложность в том, что классический автомат вообще не греется во время стоянки, если селектор трансмиссии стоит в положении P или N. Поэтому, чтобы хоть как-то прогреть его перед поездкой, переведите рычаг в D или R. Если машина стоит упершись колесами в бордюр, этого будет достаточно, чтобы она не уехала. Но все равно лучше посидеть в салоне, а не выходить из него, дабы почистить снег с крыши.
При этом помните, что при таком прогреве трансмиссии, растет нагрузка и на двигатель. То есть мотор прогревается быстрее. Так что лучше пользоваться подобным приемом кратковременно, а основной прогрев все же делать в движении.
Мало кто знает, что зимой нужно греть и амортизаторы, ведь в них тоже есть масло, причем даже если они газонаполненные. Если сразу разогнаться, да еще на неровной дороге, то повышается риск появления задиров на уплотнителях штока амортизатора, что приведет к выдавливанию смазки. В таком случае амортизатор придется заменить.
Поэтому первый километр-полтора едем плавно и медленно избегая попадания в ямы. Этого расстояния достаточно, чтобы масло вышло на свою рабочую температуру, и демпфирующие элементы прослужили долго.