Какие узлы и агрегаты, кроме двигателя обязательно нужно прогревать в мороз

Сложность в том, что классический автомат вообще не греется во время стоянки, если селектор трансмиссии стоит в положении P или N. Поэтому, чтобы хоть как-то прогреть его перед поездкой, переведите рычаг в D или R. Если машина стоит упершись колесами в бордюр, этого будет достаточно, чтобы она не уехала. Но все равно лучше посидеть в салоне, а не выходить из него, дабы почистить снег с крыши.

При этом помните, что при таком прогреве трансмиссии, растет нагрузка и на двигатель. То есть мотор прогревается быстрее. Так что лучше пользоваться подобным приемом кратковременно, а основной прогрев все же делать в движении.

Мало кто знает, что зимой нужно греть и амортизаторы, ведь в них тоже есть масло, причем даже если они газонаполненные. Если сразу разогнаться, да еще на неровной дороге, то повышается риск появления задиров на уплотнителях штока амортизатора, что приведет к выдавливанию смазки. В таком случае амортизатор придется заменить.

Поэтому первый километр-полтора едем плавно и медленно избегая попадания в ямы. Этого расстояния достаточно, чтобы масло вышло на свою рабочую температуру, и демпфирующие элементы прослужили долго.