5 причин, почему зимой вдруг часто загорается Check Engine

Обычно «чек» вспыхивает, когда электроника обнаружила в работе двигателя или коробке передач ошибку и сохранила ее код в памяти. Довольно часто такие сюрпризы происходят зимой, особенн, при резких перепадах температур. Одной из причин проблем могут стать «глюки» в различных датчиках из-за того, что в их контакты попадает влага или конденсат. Это и вызывает сбои.

На подержанных авто нередко появляются проблемы из-за датчика массового расхода воздуха. Со временем его контакты ржавеют или отгнивают, а холода и влага делают свое дело. В результате появляются ошибки в работе системы питания, а из-за них электронный блок управления начинает использовать усредненные настройки, а не те, что положены при холодном климате. В итоге, вместе с зажженной лампой Check Engine, увеличивается потребление топлива. Если не обращать на это внимания, есть риск появления нагара на клапанах и поршнях, что со временем приведет к серьезным неприятностям с мотором.

Бывают и проблемы попроще. Например, «чек» может загореться из-за того, что на заправке неплотно закрыли крышку бензобака. Скажем, из-за того, что в резьбу попал совсем небольшой кусочек льда. Система потеряла герметичность, вот лампа и зажглась.