5 причин, почему зимой вдруг часто загорается Check Engine

Обычно «чек» вспыхивает, когда электроника обнаружила в работе двигателя или коробке передач ошибку и сохранила ее код в памяти. Довольно часто такие сюрпризы происходят зимой, особенн, при резких перепадах температур. Одной из причин проблем могут стать «глюки» в различных датчиках из-за того, что в их контакты попадает влага или конденсат. Это и вызывает сбои.
На подержанных авто нередко появляются проблемы из-за датчика массового расхода воздуха. Со временем его контакты ржавеют или отгнивают, а холода и влага делают свое дело. В результате появляются ошибки в работе системы питания, а из-за них электронный блок управления начинает использовать усредненные настройки, а не те, что положены при холодном климате. В итоге, вместе с зажженной лампой Check Engine, увеличивается потребление топлива. Если не обращать на это внимания, есть риск появления нагара на клапанах и поршнях, что со временем приведет к серьезным неприятностям с мотором.
Бывают и проблемы попроще. Например, «чек» может загореться из-за того, что на заправке неплотно закрыли крышку бензобака. Скажем, из-за того, что в резьбу попал совсем небольшой кусочек льда. Система потеряла герметичность, вот лампа и зажглась.
Не забудем упомянуть и попытки сэкономить. Если водитель заправился на заправке, где цена бензина ниже, чем на других АЗС, он может «нарваться» на разбавленное топливо. Здесь заметим, что октановое число такой «бодяги» повышают кустарными способами. Например, заливают монометиланилин, который уже не применяют в бензинах экологического класса «Евро 5». Конечно же на это сразу реагирует кислородный датчик, вот надпись «проверьте мотор» и зажигается.
Бывают случаи, когда лампа загорается, как только водитель заводит машину после морозной ночи. Дело в том, что при прогреве автомобиля большинство электронных блоков управления настроены так, чтобы машина поддерживала повышенные обороты и сбрасывала их до рабочих в тот момент, когда уже можно начинать движение. В этом процессе задействовано несколько датчиков, и если в момент прогрева всего один станет выдавать прерывистые сигналы, это и может стать поводом для того, чтобы зажегся «чек».