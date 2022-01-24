Как неубранный снег на стоянке может серьезно навредить автомобилю

Нельзя утверждать, что парковки вообще не чистят. Чистят, но как это делают? Обычно утром и вечером по стоянке проезжает трактор, который прочищает выезд. Все остальное завалено снегом, да и трактор нагребает снежный бруствер. За ночь, если ударит мороз, он превращается в настоящее препятствие, ведь снег спрессовывается и становится жестким.

В заваленном снегом дворе самыми уязвимыми будут легковые машины. Клиренс-то у них низкий. Поэтому при попытке пробиться через такой снежный нанос можно легко оторвать юбку переднего бамера. Она ведь пластиковая и крепится на пистонах. Пистоны легко выдираются с «мясом», в результате деталь оказывается на земле. Кстати, сама юбка не так уж дешево стоит, да и бампер нужно будет ремонтировать. А это уже солидные затраты.

Если сдавать назад, то здесь старадют брызговики. Их также можно свернуть о жесткий снег, что конечно дешевле ремонта бампера, но тем не менее, все равно неприятно.