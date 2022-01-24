Как неубранный снег на стоянке может серьезно навредить автомобилю

Нельзя утверждать, что парковки вообще не чистят. Чистят, но как это делают? Обычно утром и вечером по стоянке проезжает трактор, который прочищает выезд. Все остальное завалено снегом, да и трактор нагребает снежный бруствер. За ночь, если ударит мороз, он превращается в настоящее препятствие, ведь снег спрессовывается и становится жестким.
В заваленном снегом дворе самыми уязвимыми будут легковые машины. Клиренс-то у них низкий. Поэтому при попытке пробиться через такой снежный нанос можно легко оторвать юбку переднего бамера. Она ведь пластиковая и крепится на пистонах. Пистоны легко выдираются с «мясом», в результате деталь оказывается на земле. Кстати, сама юбка не так уж дешево стоит, да и бампер нужно будет ремонтировать. А это уже солидные затраты.
Если сдавать назад, то здесь старадют брызговики. Их также можно свернуть о жесткий снег, что конечно дешевле ремонта бампера, но тем не менее, все равно неприятно.
Проблемы могут появиться и у тех машин, которые не оснащены хорошей защитой двигателя, или вместо нее стоит узкий пластковый пыльник. При буксовании в снегу, в попытках выехать с парковочного места, под пыльник набивается снег. Он может забить радиатор охлаждения интеркулера, а это осложнит поступление воздуха к важному узлу. А если автомобиль оснащен пневмоподвеской, то снег может попасть через отверстие для подачи воздуха в двигатель компрессора, и последний выйдет из строя. Система осушения воздуха не поможет, потому как влаги будет очень много.
Кстати, некоторые защиты двигателя смонтированы так, что при движении вперед-назад, работают как лопата. То есть просто нагребают снег на себя. Он быстро превращается в лед, и на скорости чувствуется дребезжание и вибрации. Наконец, жесткая белая масса может набиться и на резиновые пыльники ШРУСов. За ночь ее прихватит мороз, а при трогании машины с места примерзший пылиник просто порвется. Это приведет к тому, что в узел станет набиваться грязь, а это постепенно приговорит ШРУС к замене.