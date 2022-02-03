Что важнее для кроссовера: полный привод или высокий клиренс

Переднеприводный кроссовер изначально дешевле варианта со всеми ведущими. Значит, покупая моноприводный SUV, можно взять комплектацию богаче. Тем не менее, многие мечтают о полноприводных авто: у них, мол, проходимость выше. Но не стоит спешить с выводами, лучше сначала посмотреть на технические характеристики моделей.
Зачастую высокий дорожный просвет оказывается гораздо полезнее полноприводной трансмиссии. Например, клиренс LADA XRAY Cross — 220 мм. Такому позавидуют даже внедорожники. Эти миллиметры помогают моноприводной машине уверенно ехать даже в глубокой колее, а при попадании в яму сохранить в целости бамперы, не расколов их о грунт.
Не будем забывать и о том, что если надеть на ведущие колеса цепи, то любой бюджетный кроссовер легко превращается в танк и может ехать даже через снежное поле.
А вот с полноприводными кроссоверами сложнее. Их дорожный просвет в 150—180 мм уже не позволяет так уверенно передвигаться в колее, ведь можно расколоть бампер. Да и защиты моторного отсека у многих просто нет: появляется риск познакомить картер двигателя или коробки передач с крупным камнем, «притаившимся» под снегом. А если такую защиту поставить, то клиренс уменьшится еще на 3—5 мм, что сравнимо с параметрами простого городского авто. Какая уж тут проходимость.
Идем дальше. Муфта в конструкции полного привода многих SUV — не более, чем компромисс. Некоторые модели муфт перегреваются уже после пяти минут буксования. Так что приходится доставать лопату и выгребать снег из-под днища. Вот где бы пригодился высокий клиренс! Наконец, в последнее время даже на кроссы с дизельными моторами стали ставить роботизированные КП с двумя «мокрыми» сцеплениями. Такая трансмиссия не предназначена для плохой дороги, да и риск перегрева у нее высок.
Почувствовав, что рабочая жидкость в «роботе» начала греться, электроника принудительно размыкает диски сцепления. Если в этот момент водитель пытается заехать в горку, то машина просто покатится назад. И кроссовер еще больше застрянет в снежном «плену», так что придется не только доставать лопату и трос, но и идти за трактором.