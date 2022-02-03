Что важнее для кроссовера: полный привод или высокий клиренс

Переднеприводный кроссовер изначально дешевле варианта со всеми ведущими. Значит, покупая моноприводный SUV, можно взять комплектацию богаче. Тем не менее, многие мечтают о полноприводных авто: у них, мол, проходимость выше. Но не стоит спешить с выводами, лучше сначала посмотреть на технические характеристики моделей.

Зачастую высокий дорожный просвет оказывается гораздо полезнее полноприводной трансмиссии. Например, клиренс LADA XRAY Cross — 220 мм. Такому позавидуют даже внедорожники. Эти миллиметры помогают моноприводной машине уверенно ехать даже в глубокой колее, а при попадании в яму сохранить в целости бамперы, не расколов их о грунт.

Не будем забывать и о том, что если надеть на ведущие колеса цепи, то любой бюджетный кроссовер легко превращается в танк и может ехать даже через снежное поле.