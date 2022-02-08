Mercedes-Benz покажет два новых кроссовера в 2022 году

Как пишет издание Autocar, ссылаясь на собственные источники, обе новинки покажут в Китае. Флагманский трехрядный кроссовер EQS должны представить в апреле на автосалоне в Пекине. А премьера EQE SUV пройдет в ноябре на выставке в Гуанчжоу.

У обоих кроссоверов есть одноименные легковые «родственники» в форм-факторах лифтбэк и седан. С ними они очень близки технически, потому как работа над всеми моделями шла параллельно. Поэтому, предположим, что и силовые установки будут одинаковыми.

Инсайдеры пишут, что оба SUV станут задавать новые стандарты в отделке интерьера. Так ли это будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро.