Кто и зачем скупает старые тормозные суппорты

Пока в новостях «растут удои и поголовья», население начинает чувствовать «руку рынка»: цены бегут впереди инфляции, растет перечень дефицитных товаров. Автомобильных сектор, естественно, идет тем же курсом: про новые машины можно забыть, а вот про старые — вспомнить. Восстановить уже не получится, но стоит хотя бы привести в порядок. А с такими ценами на компоненты и запчасти это превращается в приключение, соизмеримое с подвигами Геракла.

Всплакнув и умывшись, стоит вспомнить, где мы живем. На каждую новую невзгоду есть не только новая дырка на ремне, но и альтернативное решение. Стоило ценникам вздыбиться, как предложение ответило старым-добрым, хорошо забытым: уже и тормозные диски предлагают проточить, и генераторы со стартерами отремонтировать, и гнилые крылья с дверями починить вставками, а не заменить. Очень много страждущих, горячо желающих приобрести старые тормозные суппорта. К чему бы это?

Весит суппорт немного, на чермет не тянет даже со стремительно растущими ценами на приемке. Но прослеживается любопытная история: ржавая старая деталь стоит от тысячи рублей, восстановленная — уже от трех тысяч, а вот «уценка», о которой портал «АвтоВзгляд» уже писал — от 5000 и выше. Любопытно!