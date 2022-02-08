Кто и зачем скупает старые тормозные суппорты

Пока в новостях «растут удои и поголовья», население начинает чувствовать «руку рынка»: цены бегут впереди инфляции, растет перечень дефицитных товаров. Автомобильных сектор, естественно, идет тем же курсом: про новые машины можно забыть, а вот про старые — вспомнить. Восстановить уже не получится, но стоит хотя бы привести в порядок. А с такими ценами на компоненты и запчасти это превращается в приключение, соизмеримое с подвигами Геракла.
Всплакнув и умывшись, стоит вспомнить, где мы живем. На каждую новую невзгоду есть не только новая дырка на ремне, но и альтернативное решение. Стоило ценникам вздыбиться, как предложение ответило старым-добрым, хорошо забытым: уже и тормозные диски предлагают проточить, и генераторы со стартерами отремонтировать, и гнилые крылья с дверями починить вставками, а не заменить. Очень много страждущих, горячо желающих приобрести старые тормозные суппорта. К чему бы это?
Весит суппорт немного, на чермет не тянет даже со стремительно растущими ценами на приемке. Но прослеживается любопытная история: ржавая старая деталь стоит от тысячи рублей, восстановленная — уже от трех тысяч, а вот «уценка», о которой портал «АвтоВзгляд» уже писал — от 5000 и выше. Любопытно!
Причина повышенного интереса к тормозным механизмам заключается в возвращении в столицу машин, которые еще 5—10 лет назад отправились покорять регионы. Кузова у них целы, пробеги, порой, в рамках ресурса, а цена — не очень высокая. Когда надо просто ездить без поправки на статус — подойдет! Тем более, что стоимость такого транспорта уже достигла низа рынка, поэтому продажа через год может принести не убыток, а прибыль. Пораскинув мозгами, многие жители Первопрестольной, нуждающиеся в автомобиле, так и поступили.
Но тут возникает давно забытая истина, на которую натолкнул редакционный Mitsubishi Lancer 18-и лет от роду: подержанный автомобиль не может жить в парадигме «заливаю только бензин и омывайку». Ему нужен уход и восстановление, а столичные реагенты, трафик и пробеги быстро приведут на СТО. И одной из причин посещения мастера станут тормоза.
В России их обслуживать и содержать не умеют, ограничиваясь заменой колодок. Со временем механизмы покрываются толстым слоем грязи и ржавчины, перегреваются и деформируются. Новые, зачастую, просто не купить — уже не производятся. Тут-то и пригодятся отпескоструенные и очищенные, смазанные и перебранные тормоза. Помните, что москвичам надо ездить, а не влажно вздыхать над реставрацией? Время — деньги, поэтому меняйте, и чтобы работало.
Многие тормозные суппорты универсальны и переходили не только из поколения в поколения, но и от модели к модели, так что особым спросом у перекупщиков пользуются детали VAG. Стоило кризису постучаться в двери, как предприимчивые умы тут же нашли возможность заработать.