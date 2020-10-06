Кто и зачем скупает старые аккумуляторы

Автомобильный аккумулятор — тот же «расходник», что и фильтры с маслом, разве что служит несколько дольше. И тем не менее через три-четыре зимы он отправляет своего владельца в профильный магазин за обновкой. Впрочем, «природная ловкость», а также стремление защитить свой автомобиль и любовь к дополнительному оснащению машины, могут этот срок значительно сократить.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о методах продления жизни главной автомобильной батарейки, а также процедурах, позволяющих его восстановить. Однако, как не старайся, однажды автомобиль не заведется, и причина такого непослушания будет именно в батарее. АКБ придется купить новую, а старую положить в дальний угол или сдать в трейд-ин, чем многие с удовольствием и пользуются. Аккумулятор никогда не был дешевым устройством, так что любая скидка «придется ко двору». Зачастую — весьма ощутимо для кошелька.
Но мало кто задает себе вопрос: в чем выгода для тех, кто готов заплатить за уже не работающий «девайс»? Неужели восстанавливают?
Безусловно, такие методики есть, и во многих «растущих» странах старые «банки» — свинцовые кассеты, из которых АКБ, собственно, и состоит — чистят, ремонтируют или по необходимости меняют, давая аккумулятору вторую жизнь. Впрочем, в России это не слишком распространенный вид деятельности: несмотря на крики и стоны обедневшего населения, шоферы всех мастей у нас предпочтут новую деталь. Тогда в чем же секрет весьма успешного, судя по масштабу, бизнеса по сбору у населения старых автомобильных аккумуляторов?
Деньги, как, впрочем, и в любой истории со вторсырьем, скрываются на маршруте «потребитель-завод» или «розница-опт». Дело в том, что для производства новой батарейки предприятию требуется около 15 кг свинца, стоимость которого — от 100 рублей за килограмм. Несложная калькуляция позволяет утверждать, что на один лишь «металл» предстоит выложить 1500 рублей. Однако свинец отлично поддается переработке, не теряет своих свойств, позволяя в полном объеме повторное использование. Так отчего бы не скупить старые АКБ, чтобы сделать новые? Теперь считаем арифметику перекупщиков.
За стандартный «жигулевский» аккумулятор весом в 12 кг, владельцу предложат 500 рублей. Простая перепродажа, разве что электролит придется слить, позволит предпринимателю заработать около 150 рублей. Но если батарею разобрать, вырезать, очистить и переплавить свинец, то вторсырье в «чушках» примут уже по 90 рублей за кг. Температура плавления свинца, к слову, всего 327 градусов, так что тигель можно оборудовать даже в самом обыкновенном гараже.
Несмотря на все громогласные заявления чиновников, вторсырье в России перерабатывают давно и успешно. Главное — научиться грамотно его сдавать, чтобы сделать мусор и отходы еще одной статьей семейного бюджета. Собрать несколько аккумуляторов и сдать их уже по совсем другой цене, например. А уж про катализаторы, которые раньше просто выбрасывали, а сейчас принимают по цене до 40 000 рублей за килограмм, портал «АвтоВзгляд» уже писал.