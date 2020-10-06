Кто и зачем скупает старые аккумуляторы

Автомобильный аккумулятор — тот же «расходник», что и фильтры с маслом, разве что служит несколько дольше. И тем не менее через три-четыре зимы он отправляет своего владельца в профильный магазин за обновкой. Впрочем, «природная ловкость», а также стремление защитить свой автомобиль и любовь к дополнительному оснащению машины, могут этот срок значительно сократить.

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о методах продления жизни главной автомобильной батарейки, а также процедурах, позволяющих его восстановить. Однако, как не старайся, однажды автомобиль не заведется, и причина такого непослушания будет именно в батарее. АКБ придется купить новую, а старую положить в дальний угол или сдать в трейд-ин, чем многие с удовольствием и пользуются. Аккумулятор никогда не был дешевым устройством, так что любая скидка «придется ко двору». Зачастую — весьма ощутимо для кошелька.

Но мало кто задает себе вопрос: в чем выгода для тех, кто готов заплатить за уже не работающий «девайс»? Неужели восстанавливают?