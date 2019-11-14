Кто, зачем и почем скупает у автосервисов и частных лиц отработанное моторное масло

А что, этот жульнический «бизнес» появился еще в конце девяностых и вполне себе процветал лет двадцать. Дельцы заливали грязную черную жижу в центрифугу и гоняли по кругу до тех пор, пока она не светлела, а сгустки и грязь не вылетали в прямом смысле в трубу. Такой коктейль разливали по бочкам и бутылкам с красивыми этикетками, сильно напоминающими моторные масла известных брендов, и продавали по обочинам дорог и в сельских магазинах.
Времена, когда отработку просто выливали «в землю», давно прошли. Сегодня даже отслужившее свой срок моторное масло аккуратно собирают в старые канистры и хранят на дальней полке — и для своих нужд, и на продажу: желающие найдутся «с трех кликов». И если накопить побольше отработанного масла, то и цена будет выше, и покупатель сам за ним приедет.
Ничего полезного в такой смазке, конечно, не было: присадки давно выгорели, а основа потеряла все свои свойства. Впрочем, владельцы «Жигулей» и прочие обладатели низкофорсированных старых моторов могли еще без серьезных последствий ездить в деревне на таком фальшаке. Все остальные моторы, естественно, быстро приходили в негодность. Скупой, как известно, платит дважды.
Сегодня подобная мошенническая схема себя фактически изжила и встречается совсем уж в отдаленных уголках страны. Продвинутый злоумышленник просто покупает бочковое масло отечественных производителей и разливает его по банкам более дорогих брендов. Но что же тогда делают с отработкой?
Часть уходит на создание гаражных коктейлей для герметизации лодок и обработки днища, а также скрытых полостей автомобиля — различных «мовилей» собственной рецептуры. В Москве и Санкт-Петербурге эта услуга пользуется меньшим спросом, а вот в регионах предпочитают ухаживать за своими «ласточками» по старинке. Но это лишь малая часть применения отработки.
Львиная же ее доля идет на отопление помещений: даже крупные промышленные цеха обогреваются котлами на этой жиже. Что уж говорить про гаражи, где стоят самые обыкновенные «буржуйки», переделанные на новый вид топлива. Экономический смысл в этом есть: дрова — от 8000 рублей за грузовик «не колотых» в столичном регионе — надо не только купить, но и где-то хранить.
Поэтому все, кто пользуется боксами не только для хранения авто, придумали следующий способ отопления: специальный котел стоит дорого — от 24 000 рублей, а вот обычную печку, дачный вариант, можно приобрести и за 3000. В нее устанавливается специальный поддон, в котором отработка перемешивается с золой или песком. Поджечь такой «кисель» можно с помощью одного крошечного поленца и стакана керосина. Кстати, на поддержание температуры в районе +17 градусов даже в сильные морозы уходит всего около 12 литров отработанного масла. И это на целый день!