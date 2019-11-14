Кто, зачем и почем скупает у автосервисов и частных лиц отработанное моторное масло

А что, этот жульнический «бизнес» появился еще в конце девяностых и вполне себе процветал лет двадцать. Дельцы заливали грязную черную жижу в центрифугу и гоняли по кругу до тех пор, пока она не светлела, а сгустки и грязь не вылетали в прямом смысле в трубу. Такой коктейль разливали по бочкам и бутылкам с красивыми этикетками, сильно напоминающими моторные масла известных брендов, и продавали по обочинам дорог и в сельских магазинах.

Времена, когда отработку просто выливали «в землю», давно прошли. Сегодня даже отслужившее свой срок моторное масло аккуратно собирают в старые канистры и хранят на дальней полке — и для своих нужд, и на продажу: желающие найдутся «с трех кликов». И если накопить побольше отработанного масла, то и цена будет выше, и покупатель сам за ним приедет.

Ничего полезного в такой смазке, конечно, не было: присадки давно выгорели, а основа потеряла все свои свойства. Впрочем, владельцы «Жигулей» и прочие обладатели низкофорсированных старых моторов могли еще без серьезных последствий ездить в деревне на таком фальшаке. Все остальные моторы, естественно, быстро приходили в негодность. Скупой, как известно, платит дважды.

Сегодня подобная мошенническая схема себя фактически изжила и встречается совсем уж в отдаленных уголках страны. Продвинутый злоумышленник просто покупает бочковое масло отечественных производителей и разливает его по банкам более дорогих брендов. Но что же тогда делают с отработкой?