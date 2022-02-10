Опасная вода: почему крайне важно регулярно просушивать глушитель

Чаще всего конденсат скапливается внутри выхлопной системы в холодное время года. Процесс усиливается во время коротких поездок, когда система выхлопа то греется, то остывает. То же самое происходит, когда машина с улицы заезжает в отапливаемый паркинг. Таким образом, вода скапливается в глушителе и резонаторе.
На это стоит обратить внимание, ведь «водопад» из выхлопной трубы при движении может говорить о массе неисправностей. Например, о том, что у автомобиля уже изношен нейтрализатор, а также есть проблемы с системами впрыска и зажигания. Дело в том, что при неправильном сгорании топлива в выпускной коллектор поступает большое количество газов и сажи. Вся эта гремучая смесь попадает в нейтрализатор, где идет процесс ее окисления. В итоге, на выходе получаем углекислый газ и водяной пар.
При движении автомобиля, горячие газы и пар идут по трубам выхлопной системы и оседают на стенках в виде капелек. Какую-то часть влаги выбрасывает потоком газов, но ее большая часть остается в трубах, а также скапливается при остывании в глушителе и резонаторе.
Выгнать воду оказывается очень непросто, ведь в том же глушителе есть сложная система перегородок, которые гасят акустические волны и создают правильное давление во всей системе выпуска. Там и «прячется» вода. Она не только ускоряет процесс коррозии всей выхлопной системы изнутри. Может произойти и так, что водитель в мороз, поставит автомобиль на уклоне. Тогда вода заполнит камеры глушителя и за ночь замерзнет.
В результате будет частично заблокирован выход для газов, что при работающем моторе создаст противодавление. В самом плохом случае, это может привести к тому, что какой-то из сварных швов просто треснет. То же самое может произойти, если замерзший в глушителе лед повредит внутренние перегородки.
Тут совет только один. Глушитель можно заранее разогреть промышленным феном. А еще, чтобы выпустить влагу, в «банке» дрелью проделывают небольшие отверстия. Так конденсат сам будет выходить наружу самотеком. Наконец, если говорить о профилактике, то периодически выезжайте на трассу и прогоните автомобиль на повышенных оборотах. Так и мотор прочистите, и большое количество влаги из выхлопной системы удалите.