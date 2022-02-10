Опасная вода: почему крайне важно регулярно просушивать глушитель

Чаще всего конденсат скапливается внутри выхлопной системы в холодное время года. Процесс усиливается во время коротких поездок, когда система выхлопа то греется, то остывает. То же самое происходит, когда машина с улицы заезжает в отапливаемый паркинг. Таким образом, вода скапливается в глушителе и резонаторе.

На это стоит обратить внимание, ведь «водопад» из выхлопной трубы при движении может говорить о массе неисправностей. Например, о том, что у автомобиля уже изношен нейтрализатор, а также есть проблемы с системами впрыска и зажигания. Дело в том, что при неправильном сгорании топлива в выпускной коллектор поступает большое количество газов и сажи. Вся эта гремучая смесь попадает в нейтрализатор, где идет процесс ее окисления. В итоге, на выходе получаем углекислый газ и водяной пар.

При движении автомобиля, горячие газы и пар идут по трубам выхлопной системы и оседают на стенках в виде капелек. Какую-то часть влаги выбрасывает потоком газов, но ее большая часть остается в трубах, а также скапливается при остывании в глушителе и резонаторе.