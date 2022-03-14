За какой неисправный датчик машину отправят на штрафстоянку

Хоть с 30 декабря 2021 года техосморт легковых автомобилей, которые принадлежат частникам и не используются для коммерческих перевозок, перевели на добровольную основу, сотрудникам ГИБДД оставили право осматривать машины. Вот поэтому рулевым нужно внимательно относиться к техническому состоянию своих «ласточек», иначе можно попасть на штрафстоянку, причем даже после того, как возвращаетесь из сервиса.
Одна из причин — на панели приборов вдруг загорается лампа ABS. То есть неисправна тормозная система. Для любого служивого этого достаточно, чтобы отправить машину на спецстоянку.
Зажженная лампа говорит о том, что отказал как сам датчик, так и то, что у машины появились иные проблемы. Дело в том, что модуль ABS связан через CAN-шину с другими системами управления. Поэтому лампа может зажигаться от неисправностей, которые напрямую не сязаны с ABS. Но это вы инспектору на дороге никак не докажете.
Если у машины стоит так называемый активный датчик, то неисправность может появиться из-за большого люфта ступичного подшипника. Еще вариант — при замене подшипника в автосервисе мастера просто его поставили не той стороной.
А при использовании пассивного датчика проблемы может создать гребенка на приводе. При ремонте ее могли чуть сместить с посадочного места. Сигнал датчика слабеет и из-за скопившейся грязи на гребенке. Вот он и начинает сбоить. Так что чистите гребнку от грязи, дабы не попасть впросак.
Наконец, активный и пассивный датчики боятся сильных вибраций и частенько выходят из строя. При этом их очень трудно демонтировать без повреждений. А еще отказ датчика может быть связан с банальным обрывом проводки. В этом случае антиблокировочная система точно не будет работать, а это очень опасно на скользкой дороге.