За какой неисправный датчик машину отправят на штрафстоянку

Хоть с 30 декабря 2021 года техосморт легковых автомобилей, которые принадлежат частникам и не используются для коммерческих перевозок, перевели на добровольную основу, сотрудникам ГИБДД оставили право осматривать машины. Вот поэтому рулевым нужно внимательно относиться к техническому состоянию своих «ласточек», иначе можно попасть на штрафстоянку, причем даже после того, как возвращаетесь из сервиса.

Одна из причин — на панели приборов вдруг загорается лампа ABS. То есть неисправна тормозная система. Для любого служивого этого достаточно, чтобы отправить машину на спецстоянку.

Зажженная лампа говорит о том, что отказал как сам датчик, так и то, что у машины появились иные проблемы. Дело в том, что модуль ABS связан через CAN-шину с другими системами управления. Поэтому лампа может зажигаться от неисправностей, которые напрямую не сязаны с ABS. Но это вы инспектору на дороге никак не докажете.