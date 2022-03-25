Можно ли заменить синтетическое моторное масло дешевой «минералкой»

Синтетическое моторное масло существенно превосходит минеральное, потому как дольше не теряет своих защитных свойств, даже под воздействием агрессивных внешних факторов. Такая смазка отлично сохраняет свои вязкостно-текучие характеристики, как в сильный мороз, так и в жару.
Что касается «минералки», то она мягче очищает двигатель от отложений. А еще такая смазка заметно дешевле, что в нынешние времена становится ощутимым преимуществом. Вот потому все больше водителей рассматривают возможность залить в мотор вместо «синтетики» «минералку».
Чтобы понять, стоит ли это делать, приведем один из экспериментов, который проводил один из производителей масел, который взял «минералку» 10W40, то есть самое популярное по классу вязкоси, и «синтетику» 5W40. Она также довольно сильно распространена. Поочередно заливалось масло в один мотор. Сначала он работал 120 моточасов на «синтетике», а потом столько же на «минералке». В процессе теста через каждые 30 моточасов отбирали пробы масла и мерили параметры вязкости при разных температурах, щелочное и кислотное числа.
В результате получилось, что синтетическое масло без проблем выдержало пробег в 12 000 километров, и это не предел, а минеральное «умерло» уже на 7500 км. Кстати, это весьма неплохой результат.
Поэтому, если у вас мотор новый, да еще и наддувный, то есть сильно нагруженный, то лучше не экономить и продолжать заливать «синтетику». Иначе со временем появятся серьезные проблемы. А ремонт мотора выйдет гораздо дороже затрат на масло.
«Минералку» можно посоветовать тем, у кого моторы атмосферные, да еще и с большим пробегом. «Пожилые» двигатели спокойно «переварят» минеральное масло, да и переплачивать не надо. Но следует иметь в виду, что такая смазка потребует более частой замены, так что не забывайте хотя бы визуально следить за ее состоянием.