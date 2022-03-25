Можно ли заменить синтетическое моторное масло дешевой «минералкой»

Синтетическое моторное масло существенно превосходит минеральное, потому как дольше не теряет своих защитных свойств, даже под воздействием агрессивных внешних факторов. Такая смазка отлично сохраняет свои вязкостно-текучие характеристики, как в сильный мороз, так и в жару.

Что касается «минералки», то она мягче очищает двигатель от отложений. А еще такая смазка заметно дешевле, что в нынешние времена становится ощутимым преимуществом. Вот потому все больше водителей рассматривают возможность залить в мотор вместо «синтетики» «минералку».

Чтобы понять, стоит ли это делать, приведем один из экспериментов, который проводил один из производителей масел, который взял «минералку» 10W40, то есть самое популярное по классу вязкоси, и «синтетику» 5W40. Она также довольно сильно распространена. Поочередно заливалось масло в один мотор. Сначала он работал 120 моточасов на «синтетике», а потом столько же на «минералке». В процессе теста через каждые 30 моточасов отбирали пробы масла и мерили параметры вязкости при разных температурах, щелочное и кислотное числа.