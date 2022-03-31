Почему обязательно нужно смазывать колесные болты

Автомобилисты во мнениях о смазке колесных болтов разбились на два лагеря. Одни категорически против, потому как это небезопасно. Другие, напротив, голосуют за смазку, считая, что это снимает часть проблем при демонтаже колеса. Но что же делать тем, кто не определился?
Для начала стоит обратиться к первоисточнику — автопроизводителям. И они-то, как раз, не рекомендуют смазывать болты перед установкой колеса, объясняя это тем, что смазанный болт проще перетянуть, а само по себе крепление может ослабнуть от вибраций в процессе движения транспорта, и тогда жди беды.
Однако на практике несмазанные болты частенько прикипают и корродируют, что существенно осложняет жизнь автовладельцам, когда речь заходит о том, чтобы снять или заменить поврежденное колесо. Многие, кто сталкивался с проблемой прикипевшего болта, хорошо знают, как легко сорвать его головку, и получить тем самым проблему на ровном месте с последующим высверливанием закисшего крепежа.
А вот у водителей, которые перед монтажом колес немного добавляют смазки на болты, таковых проблем не возникает. И уж тем более, когда и сам крепеж, и диски родные, и идеально подходят друг к другу в местах посадки.
Но как перестраховаться, чтобы и в экстренной ситуации не остаться со сломанной головкой болта, и на ходу колесо не потерять? Здесь на помощь приходит многолетний опыт огромного числа автомобилистов со стажем, которые говорят, что ничего не мешает добавить смазки на резьбу крепежа, перед тем как его вкрутить. Главное, что называется, не переборщить.
Во-первых, необходимо подобрать правильно смазку. Для крепежных колесных болтов наиболее оптимальна смазка, в основу которой входит медь, графит или дисульфид молибдена. А во-вторых, ее нужно наносить в небольшом количестве исключительно на резьбу. И ни в коем случае она не должна попадать на конусообразный участок болта, за счет которого достигается плотность и надежность крепления диска.
В общем, в профилактических дозах смазка для крепежных болтов колес не вредна, а полезна. При правильном ее нанесении и затяжки крепления с необходимым усилием, последующий демонтаж колеса пройдет без проблем. Да и в процессе эксплуатации их не возникнет.
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