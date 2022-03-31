Почему обязательно нужно смазывать колесные болты

Автомобилисты во мнениях о смазке колесных болтов разбились на два лагеря. Одни категорически против, потому как это небезопасно. Другие, напротив, голосуют за смазку, считая, что это снимает часть проблем при демонтаже колеса. Но что же делать тем, кто не определился?

Для начала стоит обратиться к первоисточнику — автопроизводителям. И они-то, как раз, не рекомендуют смазывать болты перед установкой колеса, объясняя это тем, что смазанный болт проще перетянуть, а само по себе крепление может ослабнуть от вибраций в процессе движения транспорта, и тогда жди беды.

Однако на практике несмазанные болты частенько прикипают и корродируют, что существенно осложняет жизнь автовладельцам, когда речь заходит о том, чтобы снять или заменить поврежденное колесо. Многие, кто сталкивался с проблемой прикипевшего болта, хорошо знают, как легко сорвать его головку, и получить тем самым проблему на ровном месте с последующим высверливанием закисшего крепежа.

А вот у водителей, которые перед монтажом колес немного добавляют смазки на болты, таковых проблем не возникает. И уж тем более, когда и сам крепеж, и диски родные, и идеально подходят друг к другу в местах посадки.