Стоит ли в разгар украинского конфликта страховать машину по КАСКО

Даже самый, казалось бы, незначительный ремонт — скажем, подлатать пострадавший в ДТП бампер — выливается сегодня в космические суммы. Всему виной дефицит и серьезное подорожание запчастей. А поскольку страховщики рассчитывают компенсации по устаревшим, докризисным справочникам да еще и учетом износа ТС, надеяться на восстановление авто по ОСАГО владельцам не приходится.

Логичным выходом из сложившейся ситуации кажется оформление полиса КАСКО — он покроет все расходы с большей долей вероятности. Но проблему с дефицитом запчастей, увы, не решит: даже «каскованный» автомобиль может «зависнуть» на подъемнике на несколько месяцев, предупредил в ходе пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд» исполнительный директор «Независимого союза экспертов-техников и правозащитников» Алексей Шичавин.