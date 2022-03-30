Стоит ли в разгар украинского конфликта страховать машину по КАСКО

Даже самый, казалось бы, незначительный ремонт — скажем, подлатать пострадавший в ДТП бампер — выливается сегодня в космические суммы. Всему виной дефицит и серьезное подорожание запчастей. А поскольку страховщики рассчитывают компенсации по устаревшим, докризисным справочникам да еще и учетом износа ТС, надеяться на восстановление авто по ОСАГО владельцам не приходится.
Логичным выходом из сложившейся ситуации кажется оформление полиса КАСКО — он покроет все расходы с большей долей вероятности. Но проблему с дефицитом запчастей, увы, не решит: даже «каскованный» автомобиль может «зависнуть» на подъемнике на несколько месяцев, предупредил в ходе пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд» исполнительный директор «Независимого союза экспертов-техников и правозащитников» Алексей Шичавин.
В свою очередь, автоэксперт Петр Шкуматов считает, что приобрести КАСКО стоит хотя бы из соображений защиты имущества. В последние недели участились случаи автоугонов с целью дальнейшей разборки на дефицитные запчасти — с КАСКО есть шанс получить за «исчезнувшую» машину хоть какую-то копеечку.
Но, как известно, «пожар» проще предотвратить, чем потушить. А потому директор техцентра «Автосвита» Мария Посеницкая рекомендовала подумать об установке дополнительной охранной системы.
А более подробно о нюансах обслуживания и содержания автомобиля в эпоху украинского конфликта — в записи пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд», которую можно посмотреть здесь.