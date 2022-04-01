Почему весной двигатель может начать потеть маслом

Весной многие водители меняют масло в двигателе, и это один из моментов, когда можно ождать неприятных сюрпризов. Из-за того, что ценники буквально на все смазочные материалы резко полезли вверх, возрастает риск покупки поддельной смазки или лубриканта, у которого кончился срок годности. «Бодяга», залитая в канистру с логотипом престижного бренда, вызывает перегрев двигателя, и масло просачивается через уплотнители.
Проблемы будут, если залить смазку, у которой кончился срок годности. Здесь, напомним, товар в заводской упаковке и с нетронутой пломбой хранится не более 5 лет. У «минералки» этот срок — три года. После начинаются различные химические процессы, скажем, на дне появляется осадок из-за того, что присадки теряют свои свойства. Если залить такую смазку в мотор, то он будет не только потеть, он может и вовсе сломаться. Масло уже не выдерживает высокие температуры и давление, которое создается в силовом агрегате. В результате неуправляемых химических процессов лубрикант превращается в вязкую жижу, подобие гудрона. Это верная смерть мотору.
Наконец, бывает и так, что мотор потеет из-за того, что водитель залил менее вязкую смазку. Обычно, это происходит у старых машин с большими пробегами.
Еще одна частая причина потения — забитая грязью система вентиляции картера. Из-за грязи, которая создает пробки, выхлопные газы прорываются в картер и создают чрезмерное давление в двигателе. Поэтому смазку и начинает выдавливать через сальники и прокладки. Если запустить проблему, то потение сменится появлением течей, а это уже может привести к масляному голоданию.
К тому же, если лубрикант попадет на ремень ГРМ, то он соскочит с роликов или вовсе порвется. В таком случае капитальный ремонт мотору гарантирован, ведь клапаны встретятся с поршнями.
Еще минувшая холодная зима может стать катализатором деформации прокладок и сальников. Обычно подобное происходит со старыми автомобилями, где резинки уже отживают свое. А так как в моторе их немало, потения или течи возникают из-под блока цилиндров или в районе привода ГРМ.