Почему весной двигатель может начать потеть маслом

Весной многие водители меняют масло в двигателе, и это один из моментов, когда можно ождать неприятных сюрпризов. Из-за того, что ценники буквально на все смазочные материалы резко полезли вверх, возрастает риск покупки поддельной смазки или лубриканта, у которого кончился срок годности. «Бодяга», залитая в канистру с логотипом престижного бренда, вызывает перегрев двигателя, и масло просачивается через уплотнители.

Проблемы будут, если залить смазку, у которой кончился срок годности. Здесь, напомним, товар в заводской упаковке и с нетронутой пломбой хранится не более 5 лет. У «минералки» этот срок — три года. После начинаются различные химические процессы, скажем, на дне появляется осадок из-за того, что присадки теряют свои свойства. Если залить такую смазку в мотор, то он будет не только потеть, он может и вовсе сломаться. Масло уже не выдерживает высокие температуры и давление, которое создается в силовом агрегате. В результате неуправляемых химических процессов лубрикант превращается в вязкую жижу, подобие гудрона. Это верная смерть мотору.

Наконец, бывает и так, что мотор потеет из-за того, что водитель залил менее вязкую смазку. Обычно, это происходит у старых машин с большими пробегами.