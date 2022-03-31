Покупаем УАЗ «Хантер» с пробегом: все плюсы и минусы

UAZ Hunter — наследник легендарного УАЗ-3151, который, в свою очередь, продолжает дело славного УАЗ-469 — его модернизировали много раз. Интересно и то, что с 2019 года модификация УАЗ 2924 сертифицирована, как грузовик, что позволило не ставить в машину подушку безопасности. В том же году внедорожник получил систему ABS, корейскую «механику» и мосты «Спайсер».

Сейчас в продаже можно найти машины разных годов выпуска, за которые просят от 250 000 рублей до 2 500 000 рублей. Все зависит от состояния и количества доработок.

Что касается моторов, то их на УАЗ ставили немало. Были и диковинные, вроде 92-сильного «дизеля» Isuzu. Но самых популярных два — бензиновый ЗМЗ-409 мощностью 135 л. с. и «дизель» ЗМЗ-514 отдачей 92, либо 114 л. с. Этот агрегат ставили на машины до 2015 года.

Российские двигатели ходят больше 200 000 километров, и довольно ремонтопригодны. Но и болячек у них предостаточно. Оба агрегата склонны к перегреву, а водяной насос и генератор не слишком надежны. Да и качество запчастей откровепнно хромает. Что касается расхода топлива, то бензиновый мотор в реальных условиях потребляет около 20 литров на 100 км, а «дизель» в два раза меньше.