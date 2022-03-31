Покупаем УАЗ «Хантер» с пробегом: все плюсы и минусы

UAZ Hunter — наследник легендарного УАЗ-3151, который, в свою очередь, продолжает дело славного УАЗ-469 — его модернизировали много раз. Интересно и то, что с 2019 года модификация УАЗ 2924 сертифицирована, как грузовик, что позволило не ставить в машину подушку безопасности. В том же году внедорожник получил систему ABS, корейскую «механику» и мосты «Спайсер».
Сейчас в продаже можно найти машины разных годов выпуска, за которые просят от 250 000 рублей до 2 500 000 рублей. Все зависит от состояния и количества доработок.
Что касается моторов, то их на УАЗ ставили немало. Были и диковинные, вроде 92-сильного «дизеля» Isuzu. Но самых популярных два — бензиновый ЗМЗ-409 мощностью 135 л. с. и «дизель» ЗМЗ-514 отдачей 92, либо 114 л. с. Этот агрегат ставили на машины до 2015 года.
Российские двигатели ходят больше 200 000 километров, и довольно ремонтопригодны. Но и болячек у них предостаточно. Оба агрегата склонны к перегреву, а водяной насос и генератор не слишком надежны. Да и качество запчастей откровепнно хромает. Что касается расхода топлива, то бензиновый мотор в реальных условиях потребляет около 20 литров на 100 км, а «дизель» в два раза меньше.
Механическая коробка передач на УАЗах может быть четырех- или пятиступенчатая. Ресурс зависит от того, в каких условиях эксплуатируют автомобиль, а они бывают очень тяжелыми. Отметим, что с 2006 года завод ставил на «Хантеры» корейскую Dymos T032E. С ней УАЗ хоть и дороже, но претензий к «пятиступке» нет. Это — лучший выбор.
Если говорить о трансмиссии в целом, то тут множество слабых мест. Мосты текут, ломается «раздатка», да и ржавчина «кушает» железо с аппетитом. К счастью, ремонт основных узлов прост и недорог.
Отметим также, что даже на новых машинах с завода рама уже может ржаветь. Что уж говорить о подержанных. А если стальной «хребет» перекосит, выставить сход-развал уже не получится. Поэтому осмотр подержанного экземпляра надо начинать именно с рамы, чтобы увидеть хотя бы трещины. А после покупки внедорожнику прописан тотальный антикор, дабы в кузове со временем не появились дыры.
Тем не менее, при всех болячках автомобиль радует потрясающей проходимостью, а в умелых руках может исправно служить не один год. Поэтому фанаты УАЗовской техники советуют покупать именно подержанный автомобиль. Ведь у него уже исправлено множество недостатков.