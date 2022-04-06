Почему опасно покупать машину, оклеенную пленкой

Фото: Drive2.ru (Sekranik)
Довольно часто на авторынке попадаются подержанные машины, кузов которых оклеен пленкой. А еще бывает, что спереди стоит так называемая мухобойка для того, чтобы мелкие камни не бомбардировали капот. О том, можно ли покупать такие машины, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Защитная пленка бывает двух типов: виниловая и полиуретановая. Винил, как правило, имеет толщину всего 100 микрон, потому часто лопается и вздувается. Полеуретан долговечнее и надежнее, поскольку пришел из военной авиации. У этого материала толщина уже от 150 до 300 микрон, благодаря чему покрытие отлично противостоит царапинам, да и попадание мелких камней выдерживает без особых проблем.

Кстати, такая пленка может спасти и при мелких ДТП. В случае «притирки» бампер к бамперу покрытие сохраняет заводскую краску от повреждений. Оба вида пленки наносят только на кузовные элементы, исключая оклейку решетки радиатора и, конечно же, оптики.

Действительно, подобное покрытие способно эффективно противостоять царапинам и предотвратить сколы краски, но и недостатков у него много. Тут все зависит от того, как наносили пленку. Если это делали в кустарных условиях, то под нее могла попасть вода. Это — верный признак того, что на кузовном элементе начнется коррозия. Причем владелец ее заметит уже тогда, когда ржа проела металл до дыр. Поэтому тщательно проверяйте такой автомобиль перед покупкой.

Фото: Drive2.ru (Sekranik)

Еще один нюанс. У пленки и клея есть свой срок службы. Обычно через три-четыре года клей начинает въедаться в ЛКП. Поэтому при снятии пленка отходит кусками, оставляя отчетливые следы на лаке. Особенно сильно это отражается на капоте и крыше. А при совсем плохом сценарии пленка повредит кузов. Что может произойти в случае, если ее наклеивали на кузовную деталь, которую халтурно покрасили. Либо пленка провела на автомобиле более шести лет. То есть оторвать ее можно вместе с краской.

И с «мухобойками» дела обстоят не так ровно, как кажется. Дело в том, что эта пластиковая накладка крепится на кромку капота и кроме защитных функций работает как спойлер. Насекомых, пыльцу и пух таким потоком действительно выдувает выше лобового стекла. Но при этом изменяется и аэродинамика. Из-за этого капли дождя уже так не выдувает. Они попадают внутрь крепления «мухобойки» и не высыхают несколько часов. В итоге: появление очагов коррозии, да такой, что капот приходится перекрашивать.

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6 апреля 2022
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