Почему опасно покупать машину, оклеенную пленкой

Защитная пленка бывает двух типов: виниловая и полиуретановая. Винил, как правило, имеет толщину всего 100 микрон, потому часто лопается и вздувается. Полеуретан долговечнее и надежнее, поскольку пришел из военной авиации. У этого материала толщина уже от 150 до 300 микрон, благодаря чему покрытие отлично противостоит царапинам, да и попадание мелких камней выдерживает без особых проблем.
Кстати, такая пленка может спасти и при мелких ДТП. В случае «притирки» бампер к бамперу покрытие сохраняет заводскую краску от повреждений. Оба вида пленки наносят только на кузовные элементы, исключая оклейку решетки радиатора и, конечно же, оптики.
Действительно, подобное покрытие способно эффективно противостоять царапинам и предотвратить сколы краски, но и недостатков у него много. Тут все зависит от того, как наносили пленку. Если это делали в кустарных условиях, то под нее могла попасть вода. Это — верный признак того, что на кузовном элементе начнется коррозия. Причем владелец ее заметит уже тогда, когда ржа проела металл до дыр. Поэтому тщательно проверяйте такой автомобиль перед покупкой.
Еще один нюанс. У пленки и клея есть свой срок службы. Обычно через три-четыре года клей начинает въедаться в ЛКП. Поэтому при снятии пленка отходит кусками, оставляя отчетливые следы на лаке. Особенно сильно это отражается на капоте и крыше. А при совсем плохом сценарии пленка повредит кузов. Что может произойти в случае, если ее наклеивали на кузовную деталь, которую халтурно покрасили. Либо пленка провела на автомобиле более шести лет. То есть оторвать ее можно вместе с краской.
И с «мухобойками» дела обстоят не так ровно, как кажется. Дело в том, что эта пластиковая накладка крепится на кромку капота и кроме защитных функций работает как спойлер. Насекомых, пыльцу и пух таким потоком действительно выдувает выше лобового стекла. Но при этом изменяется и аэродинамика. Из-за этого капли дождя уже так не выдувает. Они попадают внутрь крепления «мухобойки» и не высыхают несколько часов. В итоге: появление очагов коррозии, да такой, что капот приходится перекрашивать.