Почему опасно покупать машину, оклеенную пленкой

Защитная пленка бывает двух типов: виниловая и полиуретановая. Винил, как правило, имеет толщину всего 100 микрон, потому часто лопается и вздувается. Полеуретан долговечнее и надежнее, поскольку пришел из военной авиации. У этого материала толщина уже от 150 до 300 микрон, благодаря чему покрытие отлично противостоит царапинам, да и попадание мелких камней выдерживает без особых проблем.

Кстати, такая пленка может спасти и при мелких ДТП. В случае «притирки» бампер к бамперу покрытие сохраняет заводскую краску от повреждений. Оба вида пленки наносят только на кузовные элементы, исключая оклейку решетки радиатора и, конечно же, оптики.

Действительно, подобное покрытие способно эффективно противостоять царапинам и предотвратить сколы краски, но и недостатков у него много. Тут все зависит от того, как наносили пленку. Если это делали в кустарных условиях, то под нее могла попасть вода. Это — верный признак того, что на кузовном элементе начнется коррозия. Причем владелец ее заметит уже тогда, когда ржа проела металл до дыр. Поэтому тщательно проверяйте такой автомобиль перед покупкой.