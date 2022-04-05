Почему весной трансмиссия полноприводного автомобиля вдруг начинает гудеть

Гудящий звук может появиться, например, из-за того, что вышел из строя подшипник ступицы. Это собенно актуально для полноприводных машин, которые часто штурмуют бездорожье. Если такой автомобиль проехал по глубокой луже, то в подшипник могла проникнуть вода. Она вымывает смазку, вот гул и появляется. Кстати, чаще всего страдают подшипники именно на передней оси, так как на них всегда идет повышенная нагрузка. Такой звук не надо игнорировать, ведь в самом плохом случае подшипник может и развалиться. Тогда вибрация усилиться, да так, что может вырвать ШРУС, а это уже дорогой ремонт.
Гул способен издавать и кардан, точнее, его крестовины. Именно там за зиму скапливается грязь, которая ускоряет износ узла. Шлицы карданного вала и подшипники быстро приходят в негодность, а это может привести не только к поломке, но и даже к аварии.
Подозрительные звуки может издавать и редуктор. Например, если водитель не следил за машиной, и в узле банально не хватает масла. Звук становится сильнее с набором скорости, и не утихает при разгоне. В этом случае хорошо видны подтеки смазки на хвостовике, из-под крышки пробки или на «чулках» полуосей. Ну и, конечно, уровень лубриканта оказывается намного ниже уровня заливного отверстия.
Едем дальше. Протяжный вой при торможении двигателем дает понять, что ослаблена гайка хвостовика. А еще вместе с воем может появиться и течь сальника. А проблемы с подшипниками проявляют себя в виде жужжащего звука, который постоянно слышен на малых скоростях. Обычно при трогании с места можно услышать еще и хруст или треск.
Наконец, если гудящие звуки появились после визита в сервис, скорее всего, мастера неправильно отрегулировали положение хвостовика относительно ведомой шестерни. В этом случае нужно ехать обратно и устраивать скандал. Ремонтники явно напортачили, и исправлять ошибки должны явно не за ваш счет.