Почему весной трансмиссия полноприводного автомобиля вдруг начинает гудеть

Гудящий звук может появиться, например, из-за того, что вышел из строя подшипник ступицы. Это собенно актуально для полноприводных машин, которые часто штурмуют бездорожье. Если такой автомобиль проехал по глубокой луже, то в подшипник могла проникнуть вода. Она вымывает смазку, вот гул и появляется. Кстати, чаще всего страдают подшипники именно на передней оси, так как на них всегда идет повышенная нагрузка. Такой звук не надо игнорировать, ведь в самом плохом случае подшипник может и развалиться. Тогда вибрация усилиться, да так, что может вырвать ШРУС, а это уже дорогой ремонт.

Гул способен издавать и кардан, точнее, его крестовины. Именно там за зиму скапливается грязь, которая ускоряет износ узла. Шлицы карданного вала и подшипники быстро приходят в негодность, а это может привести не только к поломке, но и даже к аварии.

Подозрительные звуки может издавать и редуктор. Например, если водитель не следил за машиной, и в узле банально не хватает масла. Звук становится сильнее с набором скорости, и не утихает при разгоне. В этом случае хорошо видны подтеки смазки на хвостовике, из-под крышки пробки или на «чулках» полуосей. Ну и, конечно, уровень лубриканта оказывается намного ниже уровня заливного отверстия.